Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης

Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό ενός κοριτσιού μόλις 12 ετών στην Πάτρα.

Μετά από εννέα ολόκληρες ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάκρισης του 16χρονου. Νωρίς το πρωί πέρασε την πόρτα του ανακριτή και κλήθηκε να απαντήσει σε δεκάδες ερωτήσεις σχετικά με τη συνάντησή του με το 12χρονο κορίτσι, το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου.

Ο 16χρονος, από την πρώτη στιγμή, αρνιόταν τις κατηγορίες και υποστήριζε ότι γνωριζόταν με το ανήλικο κορίτσι τουλάχιστον εδώ και πέντε μήνες και ότι η πρώτη τους επαφή ήταν μέσω Instagram, από όπου έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να συναντηθούν.

Τα όσα ισχυρίστηκε, όμως, φαίνεται ότι δεν έπεισαν τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Την Τρίτη αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα μεταφερθεί.

Σημειώνεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε σημάδια κακοποίησης στο σώμα της 12χρονης, η οποία εξομολογήθηκε τα όσα της συνέβησαν στους γονείς της, στο προαύλιο του σχολείου.

