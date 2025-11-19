Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης στην Πάτρα / ΕΡΤ

Συνελήφθη από την αστυνομία ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης από την Πάτρα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έφτασε στα χέρια του Εισαγγελέα, επιβεβαιώνεται πως η ανήλικη έπεσε θύμα της αρρωστημένης πράξης.

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του κοριτσιού στην αστυνομία την περασμένη Δευτέρα 17/11. Η μητέρα υπέδειξε ως δράστη τον 16χρονο και μετά τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο, σχηματίστηκε σε βάρους του δικογραφία.

Σήμερα εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα.

Η ανήλικη κι ο δράστης γνωρίστηκαν μέσω Instagram, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία. Συναντήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, σε έναν απόμερο δρόμο. Εκεί ο 16χρονος φέρεται να την τράβηξε σε προαύλιο σχολείου και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.