Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από νεαρό σε σχολείο

Νέα καταγγελία για βιασμό ανήλικης έρχεται αυτή τη φορά από την Πάτρα, με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η 12χρονη γνωρίστηκε μέσω Instagram με τον 16χρονο. Το βράδυ της Κυριακής συναντήθηκαν στην Παραλία Πατρών, όμως εκείνος φέρεται να την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής όπου, με χρήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της τι είχε συμβεί και μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου κατήγγειλαν το περιστατικό.

Σε βάρος του νεαρού έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ η 12χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.