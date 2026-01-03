Κραν Μοντανά: Ο ήρωας που έσωσε 10 νέους - Αγωνία για τους αγνοούμενους

Αγωνία, απελπισία και απόγνωση για τις οικογένειες των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν μέσα στο φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Μόλις 16 ετών ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός. Πολλοί αγνοούμενοι ακόμα. Γονείς ψάχνουν με όποιο τρόπο μπορούν να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους.

Την ίδια ώρα, τον γύρο της Ευρώπης κάνει η συγκλονιστική μαρτυρία του Πάολο Καμπόλο, του 55χρονου Ιταλού που κατάφερε να σώσει τουλάχιστον 10 νέους ανθρώπους από το «Le Constellation».

«Η πόρτα ήταν μπλοκαρισμένη. Βλέπαμε ανθρώπους πίσω από το τζάμι και δεν μπορούσαμε να την ανοίξουμε», περιέγραψε ο ίδιος, που τραυματίστηκε κατά τη διαφυγή. Μαζί με έναν περαστικό, έσπασαν τελικά την πόρτα κινδύνου, επιτρέποντας σε εγκλωβισμένους θαμώνες να σωθούν λίγα δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες καταπιούν τα πάντα.

Ελβετία: Αγωνία για τους αγνοούμενους - Γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους στα νοσοκομεία

Την ίδια ώρα, η τραγωδία αφήνει πίσω της εικόνες απόλυτης απελπισίας. Οικογένειες περιπλανώνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος ζωής για τα παιδιά τους, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει μεγάλος.

Σπαρακτική είναι η έκκληση της Λετίσια Μπροντάρ-Σίτρε, μητέρας του 16χρονου Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται εδώ και περισσότερες από 30 ώρες. «Ψάχνω παντού, στέλνω μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, πηγαίνω σε νοσοκομεία. Δεν θα κουραστώ μέχρι να μάθω αν ο γιος μου ζει ή αν τον έχασα», δηλώνει με τρεμάμενη φωνή.

Ο 16χρονος αγνοούμενος

Αντίστοιχη αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Εμιλί, η οποία δεν επέστρεψε ποτέ από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Ο παππούς της δείχνει τη φωτογραφία της και απευθύνει δημόσια έκκληση για κάθε πληροφορία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι βρίσκεται τραυματισμένη σε κάποιο νοσοκομείο.

Ελβετία: Πολλοί έφηβοι στους αγνοούμενους - 16 ετών το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα

Στη λίστα των αγνοουμένων περιλαμβάνονται ανήλικοι και νεαροί: οι αδελφές Αλίσια και Νταϊάνα Γκονσέ, 15 και 14 ετών, ο 16χρονος Στίβεν Ιβανοφσκι, ο Τζιοβάνι Τραμπούρι, αλλά και η ελληνικής καταγωγής 15χρονη Αλίκη Καλλέργη.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η ταυτοποίηση των θυμάτων προχωρά με εξαιρετική δυσκολία.

Οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν πως το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε επίσημα είναι ο 16χρονος Ιταλός αθλητής του γκολφ, Εμανουέλε Γκαλεπίνι. Ο νεαρός βρισκόταν στο μπαρ για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και η ταυτοποίησή του έγινε μέσω ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Ο 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, Μπερνάρ Μαρκ, η αναγνώριση των σορών είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς «το πρόσωπο και το κρανίο καταστρέφονται πολύ γρήγορα από τη φωτιά», γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση DNA και τρισδιάστατων απεικονίσεων.

Ελβετία: «Ζει και αυτό είναι το πιο σημαντικό»

Μέσα στο σκοτάδι της τραγωδίας, κάποιες οικογένειες κρατιούνται από μια λεπτή αχτίδα ελπίδας. Πατέρας τραυματισμένου εφήβου δήλωσε πως ο γιος του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με εγκαύματα στο 30-40% του σώματός του, αλλά είναι ζωντανός.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς», είπε.

Καθώς οι ώρες περνούν, η αγωνία κορυφώνεται. Το Κραν Μοντανά θρηνεί, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη παρακολουθεί συγκλονισμένη μια τραγωδία που σημάδεψε με τον πιο σκληρό τρόπο την έλευση του νέου έτους.