Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1

Η βιογραφική ταινία αμερικανικής παραγωγής 2024, Άρθουρ ο Βασιλιάς (Arthur the King)θα είναι διαθέσιμη on demand έως και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026.

Δείτε on demand την ταινία Άρθουρ ο Βασιλιάς (Arthur the King)

Ο επαγγελματίας αθλητής αγώνων περιπέτειας Μάικλ Λάιτ αναζητά μια τελευταία ευκαιρία για να στεφθεί νικητής.

Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1

Αφού πείθει έναν σπόνσορα να τον στηρίξει οικονομικά, βρίσκει τα τρία ιδανικά άτομα για την ομάδα του και γράφει το όνομα του στη λίστα του παγκόσμιου πρωταθλήματος Adventure Racing, που διεξάγεται στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1

Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1

Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1

Μέσα από τα δοκιμαζόμενα όρια αντοχής, ο Μάικλ μαθαίνει τι θα πει αληθινή νίκη, πίστη και φιλία, όταν ένας αδέσποτος σκύλος θα ενσωματωθεί στην ομάδα του για όλο το μήκος μιας διαδρομής δέκα ημερών και 700 χιλιομέτρων...

Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, όπως αναλύονται στο αυτοβιογραφικό best seller του 2016,  με κεντρικό ήρωα τον σουηδό Mikael Lindnord.

Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σάιμον Τσέλαν Τζόουνς
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σίμου Λίου, Νάταλι Εμάνουελ

