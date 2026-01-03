Tραγωδία στη Ραφήνα: Ένας νεκρός από φωτιά στο σπίτι του

Εντοπίστηκε με σοβαρά εγκαύματα

Ελλαδα
Ραφήνα: Ένας Νεκρός Από Φωτιά Στο Σπίτι Του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (03.01.2026) σε κατοικία στη Ραφήνα, καθώς ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8:30 και άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο, στη συμβολή των οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του έφερε σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που δείχνει ότι απανθρακώθηκε από τις φλόγες.

Nεκρός άνδρας στη Ραφήνα από φωτιά στο σπίτι του

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας σοβαρά εγκαύματα / Φωτογραφία irafina.gr

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική μέσω ανάρτησής της, στο συμβάν συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντές. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΑΦΗΝΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
