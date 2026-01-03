Ο Σμαραγδής για την κριτική στον Καποδίστρια: «Μου κάνουν πόλεμο»

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Αρβανίτη πως το έργο “Καποδίστριας” είναι παλιομοδίτικο, γερασμένο και πως έφυγε από την αίθουσα επειδή δεν μπόρεσε να το δει, ο Γιάννης Σμαραγδής έδωσε την απάντησή του σε όλους όσοι κατακρίνουν την ταινία “Καποδίστριας” την οποία ο ίδιος σκηνοθετεί και τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος που σπούδασε σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το Παρίσι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δέχεται πόλεμο και ο πόνος του γι’ αυτό ξεπερνά την πικρία που νιώθει.

“Δεν νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν “σκοτώσαμε τον τύραννο”, έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: τελειώσαμε με τον Σμαραγδή. Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει” δήλωσε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και πρόσθεσε:

“Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων. Είναι πόλεμος, δεν είναι “απλώς κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους”. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε από πριν ξεκινήσει η ταινία, δηλαδή άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω. Άρα κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, όμως δεν είναι της στιγμής”.

Γιάννης Σμαραγδής και Καλλιρόη Μυριάγκου στην ταινία Καποδίστριας/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR/ Ανδρέας Νικολαρέας

Η ταινία “Καποδίστριας” βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Γιάννης Σμαραγδής είχε σκηνοθετήσει το 2007 την ταινία El Greco η οποία κέρδισε 8 βραβεία. Ο ίδιος όμως έχει σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες. Ανάμεσα σ΄αυτές: Κελί μηδέν, 1975, Το τραγούδι της επιστροφής, 1983 Καβάφης, (Cavafy), 1996, Ελ Γκρέκο (El Greco), 2007, Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, (God Loves Caviar), 2012 Καζαντζάκης (Kazantzakis), 2017, Καποδίστριας (The Governor), 2025.

