Ο Σμαραγδής για την κριτική στον Καποδίστρια: «Μου κάνουν πόλεμο»

"Καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας" ανέφερε ο σκηνοθέτης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 14:21 Tα απίστευτα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης
03.01.26 , 13:52 Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας
03.01.26 , 12:42 Αταμάν: «Γι’ αυτο δεν έβαλα καθόλου τον Χολμς»
03.01.26 , 12:12 Ο Σμαραγδής για την κριτική στον Καποδίστρια: «Μου κάνουν πόλεμο»
03.01.26 , 11:42 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: O Tραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη Μαδούρο
03.01.26 , 11:21 «Δεμένα» τα πλοία σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω των ισχυρών ανέμων
03.01.26 , 11:09 Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
03.01.26 , 10:35 Tραγωδία στη Ραφήνα: Ένας νεκρός από φωτιά στο σπίτι του
03.01.26 , 10:07 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
03.01.26 , 10:00 Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1
03.01.26 , 09:46 Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας με εντολή Τραμπ
03.01.26 , 09:29 Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!
03.01.26 , 09:25 Κραν Μοντανά: Ο ήρωας που έσωσε 10 νέους - Αγωνία για τους αγνοούμενους
03.01.26 , 09:22 Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»
03.01.26 , 09:03 Λεονάρντο Ντα Βίντσι: Το νόθο παιδί που «εφηύρε το μέλλον»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: «Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο»
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Αρβανίτη πως το έργο “Καποδίστριας” είναι παλιομοδίτικο, γερασμένο και πως έφυγε από την αίθουσα επειδή δεν μπόρεσε να το δει, ο Γιάννης Σμαραγδής έδωσε την απάντησή του σε όλους όσοι κατακρίνουν την ταινία “Καποδίστριας” την οποία ο ίδιος σκηνοθετεί και τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Αντώνης Μυριαγκός.


«Καποδίστριας»: Tα Εντυπωσιακά Γυρίσματα Της Ταινίας - Video

Ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος που σπούδασε σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το Παρίσι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δέχεται πόλεμο και ο πόνος του γι’ αυτό ξεπερνά την πικρία που νιώθει.

Δεν νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν “σκοτώσαμε τον τύραννο”, έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: τελειώσαμε με τον Σμαραγδή. Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει” δήλωσε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και πρόσθεσε:

Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων. Είναι πόλεμος, δεν είναι “απλώς κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους”. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε από πριν ξεκινήσει η ταινία, δηλαδή άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω. Άρα κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, όμως δεν είναι της στιγμής”. 

Γιάννης Σμαραγδής και Καλλιρόη Μυριάγκου στην ταινία Καποδίστριας/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR/ Ανδρέας Νικολαρέας 

Γιάννης Σμαραγδής και Καλλιρόη Μυριάγκου στην ταινία Καποδίστριας/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR/ Ανδρέας Νικολαρέας 

Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της

Η ταινία “Καποδίστριας” βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»

Ο Γιάννης Σμαραγδής είχε σκηνοθετήσει το 2007 την ταινία  El Greco η οποία κέρδισε 8 βραβεία. Ο ίδιος όμως έχει σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες. Ανάμεσα σ΄αυτές: Κελί μηδέν, 1975,  Το τραγούδι της επιστροφής, 1983 Καβάφης, (Cavafy), 1996, Ελ Γκρέκο (El Greco), 2007, Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι, (God Loves Caviar), 2012 Καζαντζάκης (Kazantzakis), 2017, Καποδίστριας (The Governor), 2025.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top