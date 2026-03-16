BMW M Performance Parts: Για να κάνετε μοναδική την «μπέμπα» σας

Τα BMW M Performance Parts αποτελούν διαχρονικό πρότυπο, συνδυάζοντας καινοτόμο τεχνολογία, σπορ και δυναμική αισθητική και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Η BMW M2, το μοντέλο εισόδου στον κόσμο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων της BMW M, θα διατίθεται από τον Ιούλιο του 2026 και με το M Performance Track Kit, που έχει εξελιχθεί ειδικά για χρήση σε track days.

Η BMW M2 CS ( αποτελεί το αποκλειστικό ειδικό μοντέλο της BMW M σε αυτή την κατηγορία, που ξεχωρίζει για την ανώτερη σπορ οδική συμπεριφορά και τα μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της. Με το σύστημα εξαγωγής M Performance, η εμφάνιση και ο ήχος του μοντέλου αναβαθμίζονται σε ένα νέο επίπεδο.Το M Performance Track Kit θα είναι διαθέσιμο από τον Ιούλιο του 2026, με τιμή 23.500 ευρώ συν φόρους (στη Γερμανία). Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την τοποθέτηση.