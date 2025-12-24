Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της

Ναταλία Καποδίστρια: Όσα είπε για τους προγόνους της και την απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Κέρκυρα/ εκπομπή Buongiorno

Η Ναταλία Καποδίστρια, η ηθοποιός που είναι η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, μίλησε για τους προγόνους της, τη συμμετοχή της στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», αλλά και την απόφαση της πριν από 15 χρόνια να ζήσει μόνιμα στην Κέρκυρα.

«Ο Καποδίστριας ήταν 10 αδέλφια όλα μαζί. Από τα αγόρια λοιπόν της οικογένειας, ο μόνος που παντρεύτηκε και άφησε απογόνους ήταν ο Γεώργιος. Ο Γεώργιος έκανε τον προπάππο μου, τον Αντωνομαρία. Ο Αντωνομαρίας έκανε τον παππού μου τον Γιάννη, ο πατέρας μου ο Βιάρος και οι τρεις κόρες του, που εγώ τυγχάνει να είμαι η μικρότερη. Ο πατέρας μου υπήρξε ο τελευταίος άρρεν απόγονος», περιέγραψε το γενεαλογικό της δέντρο η Ναταλία Καποδίστρια στην εκπομπή Buongiorno.

Η Ναταλία Καποδίστρια στην εκπομπή Buongiorno

Ναταλία Καποδίστρια: Η γνωριμία με τον Γιάννη Σμαραγδή & η νέα του ταινία «Καποδίστριας»

Για τη γνωριμία της με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και τη συνεργασία τους στη νέα του ταινία, είπε: «Γνωριστήκαμε το 1989, όποτε συμμετείχα με ένα πολύ μικρό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά που έκανε τότε, "Σιγά η πατρίδα κοιμάται". Έκτοτε δεν έτυχε να ξανασυνεργαστούμε, αλλά διατηρούσαμε μία μεγάλη συμπάθεια και ήταν με έναν τρόπο αναμενόμενο, όταν αποφάσισε να ανακοινώσει την ταινία που ετοίμαζε», είπε.

Ναταλία Καποδίστρια- Γιάννης Σμαραγδής στην avant premiere της ταινίας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη συνέχεια, εξήγησε πως μέχρι την ολοκλήρωση της ταινίας «Καποδίστριας», η οποία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων, έτυχαν μεγάλες αναποδιές.

«Πέρα από το ότι ήταν δύσκολο να βρεθούν τα κεφάλαια που χρειαζόντουσαν για να χρηματοδοτηθεί μία τέτοια ιστορική ταινία εποχής, αλλά τύχαμε μέσα στον κορωνοϊό, ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία… Αναστατώσεις που συνέβησαν κυρίως στη ζωή του κ. Σμαραγδή, με τη μεγάλη απώλεια της συζύγου του, της Ελένης», περιέγραψε.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον συνάντησα μετά την απώλεια της Ελένης. Ασυζητητί ο άνθρωπος ήταν συγκλονισμένος, αλλά έχει ένα φως, ένα περίεργο φως και μια περίεργη γαλήνη, ευλογημένη», αποκάλυψε.

Ναταλία Καποδίστρια/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ναταλία Καποδίστρια συμμετέχει στην ταινία σε έναν από τους ελάχιστους γυναικείους ρόλους.

Ναταλία Καποδίστρια: H απόφαση να μετακομίσει στην Κέρκυρα & ο αξέχαστος ρόλος της στον «Κακό Βεζύρη»

Για την απόφασή της να μετακομίσει στην Κέρκυρα, είπε: «Ήθελα να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με το αντικείμενο. Παράλληλα βέβαια, υπήρχαν και οικογενειακοί- προσωπικοί λόγοι και ήθελα να αναμετρηθώ και με τις δυσκολίες της επαρχίας. Δηλαδή, από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να φυτέψω, να φτιάξω το λάδι μου, να φτιάξω το κρασί μου, γιατί δε ζω μέσα στην πόλη», εξομολογήθηκε η Ναταλία Καποδίστρια.

Η ίδια παραδέχτηκε κατά κάποιον τρόπο ότι πληγώθηκε και στη δουλειά και από ανθρώπους. «Αλλά κανείς δεν μπορεί να σε πληγώσει αν εσύ δεν τον αφήσεις. Και ευτυχώς την αγάπη μου για τη δουλειά μου την κράτησα, την πίστη μου στον εαυτό μου την κράτησα και αυτή ζωντανή. Άρα δεν περίσσευε παρά να πρέπει να μάθω να θωρακίζω αλλιώς τον εαυτό μου, προκειμένου να μη με πληγώνουν», παραδέχτηκε.

Η Ναταλία Καποδίστρια στον ρόλο της Αννίτας Ρασσιά στη σειρά «Ο κακός βεζύρης»

Τέλος, για τον αξέχαστο ρόλο της στον «Κακό Βεζύρη» και τη διαχρονική ατάκα της «Προσκυνήστε το είδωλο», ανέφερε: «Για τα δικά μου τα κριτήρια, δε μου έκανε κακό. Πιθανόν για κάποιους, φαντάζομαι ότι είναι κάπως αυτή η μετάβαση στην τηλεόραση. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Για εμένα ήταν πολύ καλό που έκανα τηλεόραση κι έκανα αυτό τον ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό», κατέληξε.

