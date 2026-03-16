«Η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά συμμάχους για την προστασία της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο πηγές στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στην Ουάσινγκτον, αλλά και σε πρωτεύουσες ανά τον κόσμο, αξιωματούχοι προετοιμάζονται για ένα ενδεχόμενο κλιμάκωσης που θα ξεπεράσει το χρονοδιάγραμμα των 4-6 εβδομάδων που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια «παγίδα κλιμάκωσης», όπου η ισχυρότερη πλευρά αναγκάζεται να συνεχίσει τις επιθέσεις για να επιδείξει κυριαρχία, ακόμη και όταν τα οφέλη μειώνονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει συνέντευξη τύπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο δίκτυο Truth Social ότι θα παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το σχήμα, τον τόπο ή συγκεκριμένη ώρα, κατά τη 17η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Συνέντευξη Τύπου σήμερα», έγραψε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει πριν από μια συνεδρίαση που προβλέπεται για τις 11:45 τοπική ώρα (17:45 ώρα Ελλάδας) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζ. Φ. Κένεντι (Kennedy Center) στην Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε πως η συνομιλία με τους δημοσιογράφους δε θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου με το σύνολο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, αλλά με κάπως πιο ανεπίσημο τρόπο και με λιγότερους εκπροσώπους του Τύπου, με τα ΜΜΕ που αποτελούν μέρος του προεδρικού "pool" αμέσως πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής.