«Η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει συνέντευξη τύπου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.03.26 , 18:11 Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex
16.03.26 , 17:58 «Νταντάδες της γειτονιάς»: Σε πανελλαδική εφαρμογή το πρόγραμμα
16.03.26 , 17:35 Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση και επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες
16.03.26 , 17:21 «Η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο»
16.03.26 , 17:12 «Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
16.03.26 , 16:51 Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας
16.03.26 , 16:13 Ο Γρηγόρης Μπάκας «κοκκινίζει» από το κομπλιμέντο της Δέσποινας Καμπούρη
16.03.26 , 16:11 Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν όλοι ενήμεροι για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό»
16.03.26 , 15:55 Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
16.03.26 , 15:52 «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» στο θέατρο Μπέλος
16.03.26 , 15:51 Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της
16.03.26 , 15:30 Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 14χρονος που έπεσε με πατίνι
16.03.26 , 15:29 «The Kill Team»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
16.03.26 , 15:26 Πέθανε Ο Ελληνοαμερικανός Δημοσιογράφος, Ernie Anastos
16.03.26 , 15:18 Πόλεμος Στη Μέση Ανατολή: Οι Νεκροί Μέχρι Σήμερα
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP(Vahid Salemi)
Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά συμμάχους για την προστασία της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Axios.
  • Αξιωματούχοι προετοιμάζονται για κλιμάκωση που θα ξεπεράσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-6 εβδομάδων.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αντιμετωπίσει «παγίδα κλιμάκωσης» για να διατηρήσει την κυριαρχία.
  • Ο Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σήμερα, χωρίς λεπτομέρειες για τον τόπο ή την ώρα.
  • Η συνέντευξη θα είναι πιο ανεπίσημη, με λιγότερους δημοσιογράφους.

Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο πηγές στον Λευκό Οίκο. 

Μέση Ανατολή: Ο IDF κατέστρεψε το αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στην Ουάσινγκτον, αλλά και σε πρωτεύουσες ανά τον κόσμο, αξιωματούχοι προετοιμάζονται για ένα ενδεχόμενο κλιμάκωσης που θα ξεπεράσει το χρονοδιάγραμμα των 4-6 εβδομάδων που είχε αρχικά ανακοινωθεί. 

Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια «παγίδα κλιμάκωσης», όπου η ισχυρότερη πλευρά αναγκάζεται να συνεχίσει τις επιθέσεις για να επιδείξει κυριαρχία, ακόμη και όταν τα οφέλη μειώνονται. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει συνέντευξη τύπου 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο δίκτυο Truth Social ότι θα παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το σχήμα, τον τόπο ή συγκεκριμένη ώρα, κατά τη 17η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 

«Συνέντευξη Τύπου σήμερα», έγραψε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει πριν από μια συνεδρίαση που προβλέπεται για τις 11:45 τοπική ώρα (17:45 ώρα Ελλάδας) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζ. Φ. Κένεντι (Kennedy Center) στην Ουάσινγκτον. 

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε πως η συνομιλία με τους δημοσιογράφους δε θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου με το σύνολο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, αλλά με κάπως πιο ανεπίσημο τρόπο και με λιγότερους εκπροσώπους του Τύπου, με τα ΜΜΕ που αποτελούν μέρος του προεδρικού "pool" αμέσως πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 |
ΝΤΟΝΤΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top