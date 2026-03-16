Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση και επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες

Στο τραπέζι των ΥΠΕΞ της ΕΕ βρίσκεται η επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ελλάδα, διαφωνούν στην επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, η επέκταση των ΑΣΠΙΔΩΝ που τώρα επιτηρούν την Ερυθρά Θάλασσα θα σήμαινε ότι πλοία κρατών-μελών θα πήγαιναν στα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, κάτι που θα σήμαινε μοιραία την αύξηση της συμμετοχής τους στον πόλεμο.

Παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το απέρριψε η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ελλάδα.

Βλέποντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία για την επέκταση της εντολής των ΑΣΠΙΔΩΝ, η ΕΕ πιέζει για αύξηση της συνδρομής των πλοίων στην επιχείρηση.

Ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνομιλία του με την ανταποκρίτρια του Star ανέφερε ότι συζητείται η μεταφορά πετρελαίου από τους Σαουδάραβες μέσω της Τζέντα, η οποία είναι στην Ερυθρά θάλασσα. Γεγονός το οποίο θα αναβαθμίσει την σημασία των ΑΣΠΙΔΩΝ.

Τέλος, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλλας είπε ότι πέρα από την επέκταση, θα συζητηθεί και ένας «συνασπισμός των προθύμων» για τον Περσικό κόλπο.