Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση και επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες

Δε συμφωνούν οι 27 για τα Στενά του Ορμούζ παρά την πίεση Τραμπ

Κοσμος
Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση της Επιχείρησης Ασπίδες (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΕ εξετάζει την επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες στα Στενά του Ορμούζ, αλλά πολλές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ελλάδα, διαφωνούν.
  • Η επέκταση θα σήμαινε αύξηση της συμμετοχής των κρατών-μελών στον πόλεμο.
  • Η ΕΕ πιέζει για αύξηση της συνδρομής πλοίων στην επιχείρηση λόγω έλλειψης συμφωνίας για την επέκταση.
  • Συζητείται η μεταφορά πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία μέσω Τζέντα, αναβαθμίζοντας τη σημασία των ΑΣΠΙΔΩΝ.
  • Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προτείνει τη δημιουργία «συνασπισμού των προθύμων» για τον Περσικό Κόλπο.

Στο τραπέζι των ΥΠΕΞ της ΕΕ βρίσκεται η επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ελλάδα, διαφωνούν στην επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ. 

Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά,  η επέκταση των ΑΣΠΙΔΩΝ που τώρα επιτηρούν την Ερυθρά Θάλασσα θα σήμαινε ότι πλοία κρατών-μελών θα πήγαιναν στα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, κάτι που θα σήμαινε μοιραία την αύξηση της συμμετοχής τους στον πόλεμο.

Πώς η Φρεγάτα Ψαρά κατέρριψε και πάλι drone των Χούθι 

Παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το απέρριψε η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ελλάδα.

Διαφωνίες εντός της ΕΕ για την επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες ατα Στενά του Ορμούζ

Διαφωνίες εντός της ΕΕ για την επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες ατα Στενά του Ορμούζ

Βλέποντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία για την επέκταση της εντολής των ΑΣΠΙΔΩΝ, η ΕΕ πιέζει για αύξηση της συνδρομής των πλοίων στην επιχείρηση.

«Ασπίδες»: Στην Ελλάδα η κεντρική διοίκηση δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Ιταλίας   

Ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνομιλία του με την ανταποκρίτρια του Star ανέφερε ότι συζητείται η μεταφορά πετρελαίου από τους Σαουδάραβες μέσω της Τζέντα, η οποία είναι στην Ερυθρά θάλασσα. Γεγονός το οποίο  θα αναβαθμίσει την σημασία των ΑΣΠΙΔΩΝ.

Τέλος,  η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλλας είπε ότι πέρα από την επέκταση, θα συζητηθεί και ένας «συνασπισμός των προθύμων» για τον Περσικό κόλπο.

