Λίτσα Πατέρα: «Λύγισε» στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη

«Μεγάλο σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη», είπε η γνωστή αστρολόγος

Λίτσα Πατέρα: «Μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν θα δω τον Γιώργο Παπαδάκη» / Βίντεο: Mega
Συντετριμμένη εμφανίστηκε η Λίτσα Πατέρα, η οποία μίλησε στην κάμερα του Mega για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως φαίνεται, η γνωστή αστρολόγος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι πλέον στη ζωή, δηλώνοντας σοκαρισμένη.

Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του

Όπως εξομολογήθηκε, βρίσκεται σε σοκ τα τελευταία 24ωρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Γιώργος Παπαδάκης θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά της: «Ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν ένας συνάδελφος ή ένας φίλος. Ήταν η οικογένειά μας, ο άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονό σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου, να σου πει και εκείνος τα δικά του. Τόσα χρόνια ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Είναι κάτι το αδιανόητο. Πηγαίνω τώρα και δεν το πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου».

Οι δηλώσεις της Λίτσας Πατέρα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Οι δηλώσεις της Λίτσας Πατέρα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Η Λίτσα Πατέρα δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατό του Γιώργου Παπαδάκη, λέγοντας πως ο ίδιος θα βλέπει από ψηλά την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα: «Έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, να τον ξεπεράσουμε. «Ήταν μεγάλο το σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω όμως από τον χώρο τον δικό μου, ότι είναι κάπου αλλού και μας βλέπει. Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, δεν πέθανε. Πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει». 

Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του

Η Λίτσα Πατέρα δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατό του Γιώργου Παπαδάκη

Η Λίτσα Πατέρα δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατό του Γιώργου Παπαδάκη

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής, «Καλημέρα Ελλάδα» μαζί τη Λίτσα Πατέρα ήταν από τα πρώτα πρόσωπα της ιδιωτικής τηλεόρασης τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία μέσα από την πρωινή ζώνη.

Το τελευταίο «αντίο» αύριο στον Γιώργο Παπαδάκη. Η οικογένεια του δημοσιογράφου θα βρεθεί στη Ριτσώνα εκεί όπου θα αποτεφρωθεί η σορός του, όπως ήταν και η επιθυμία του. 

