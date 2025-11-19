Πάτρα: Μέσα στο προαύλιο σχολείου βίασε ο 16χρονος τη 12χρονη

Τον βιασμό της 12χρονης από έναν 16χρονο στην Πάτρα επιβεβαίωσε η ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε το παιδί.

Σύμφωνα με το pelop.gr ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η 12χρονη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά το κορίτσι γνώρισε τον 16χρονο μέσω Instagram και είχαν δώσει ραντεβού.

Στις 16 Νοεμβρίου, ο ανήλικος, ο οποίος γνώριζε τη 12χρονη, τη συνάντησε στον δρόμο. Την οδήγησε σε απόμερο σημείο, κατά πάσα πιθανότητα στο προαύλιο σχολείου κι εκεί, ασκώντας βίας, φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η 12χρονη, αφού τελείωσε ο εφιάλτης, σε κατάσταση σοκ πήρε τηλέφωνο τους γονείς της και τους είπε ό,τι είχε συμβεί. Εκείνοι ειδοποίησαν την αστυνομία και έκαναν καταγγελία σε βάρος του 16χρονου.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη τους τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της Ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, με την ποινική διαδικασία να τίθεται σε κίνηση.