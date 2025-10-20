Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του

Μια μητέρα και η ανήλικη κόρη της βίωσαν για περισσότερο από έναν χρόνο φρικτές καταστάσεις εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του συζύγου και πατέρα τους στην Ηλεία. Ο άνδρας ασκούσε σωματική βία στην οικογένεια, με σοβαρές συνέπειες για τη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων.

Από τα στοιχεία της δίκης προκύπτει ότι τα βίαια περιστατικά ξεκίνησαν το 2016 και συνεχίστηκε έως το 2018. Η κόρη και η μητέρα της υπέστησαν συνεχείς επιθέσεις μέσα στο σπίτι τους στην Πάτρα, με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.

Τα καταγγελλόμενα βίαια περιστατικά κορυφώθηκαν τον Μάιο του 2018, όταν ο δράστης απείλησε τη μητέρα να την κάψει ζωντανή, βάζοντας το κεφάλι της στον φούρνο, γεγονός που καταγράφηκε στη δικογραφία.

Ο εφιάλτης, όμως, δεν τελείωσε εκεί, καθώς μετά τη σωματική βία, ο κατηγορούμενος κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του, όταν εκείνη έγινε 15 ετών. Οι αποτρόπαιες πράξεις του διήρκησαν από τον Απρίλιο του 2017 έως τις 25 Μαΐου του 2018, ενώ η ανήλικη κατήγγειλε τα περιστατικά στις Αρχές τον Ιούνιο του 2018.

Τα περιστατικά λάμβαναν χώρα καθημερινά στην κατοικία της οικογένειας στην Πάτρα και, κατά τη θερινή περίοδο, συχνά σε σπίτι συγγενών στην Ηλεία.

Στη φυλακή ο πατέρας από την Ηλεία

Η υπόθεση εξετάστηκε πρόσφατα από τον Άρειο Πάγο. Ο δράστης είχε ήδη καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών για τρία αδικήματα, με συνολική ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο κατηγορούμενος, που σήμερα εκτίει την ποινή του στις φυλακές Γρεβενών, είχε καταδικαστεί για:

βαριά σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της κόρης και της συζύγου του

ενδοοικογενειακή προσβολή και βία κατ’ εξακολούθηση

απόπειρα κακοποίησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση

Ο ίδιος είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αβάσιμους.