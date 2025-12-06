88χρονος έχασε τη σύνταξή του και influencer μάζεψε γι’ αυτόν 1 εκατ. δολ.

Η συγκινητική ιστορία του Ed Bambas

Κοσμος
Influencer Άλλαξε Τη Ζωή 88χρονου Βετεράνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας 88χρονος βετεράνος του αμερικανικού στρατού έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες, καθώς η ιστορία του συγκίνησε εκατομμύρια κόσμου σε όλον τον πλανήτη. 

Ο Ed Bambas εργάζεται πέντε μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα, παρά την ηλικία του για να τα βγάλει πέρα, καθώς έχασε τη σύνταξή του και δεν έχει κανένα εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει. 

 

 

Ο ηλικιωμένος άνδρας, εργάζεται ως ταμίας σε ένα παντοπωλείο το Μπράιτον του Μίσιγκαν. Ο νεαρός influencer, Samuel Weidenhofer, τον συνάντησε στο παντοπωλείο και θέλησε να μάθει την ιστορία του. 

Όπως του εξομολογήθηκε εργαζόταν στην General Motors, από όπου πήρε σύνταξη το 1999. Η εταιρεία όμως χρεοκόπησε το 2012 με αποτέλεσμα να του κόψουν τη σύνταξη. 

Όταν βγήκε στη σύνταξη ζούσε σχετικά άνετα, είχε το σπίτι του, ένα σταθερό εισόδημα, όμως όλα άλλαξαν όταν αρρώστησε η σύζυγός του. Την ίδια χρονιά του έκοψαν τη σύνταξη, αλλά και την υγειονομική περίθαλψη, όπως και 10.000 δολάρια που είχε από την ασφάλεια ζωής που είχε κάνει. 

 

 

Για να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα της συζύγου του αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του και ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο είχε. 

Σε ερώτηση του influencer μάλιστα τι ονειρεύεται για τον ίδιο, ο 88χρονος με δάκρυα στα μάτια του απάντησε πως θέλει να προλάβει να ζήσει λίγη από τη ζωή που ονειρεύτηκε. Η σύζυγός του δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από επτά χρόνια και πλέον προσπαθεί μόνος του να τα βγάλει πέρα. 

Ο Ed με τη σύζυγό του

Ο Ed με τη σύζυγό του

Ο Samuel Weidenhofer  ανέβασε την ιστορία του Ed στο Instagram και ταυτόχρονα ξεκίνησε και έρανο για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Κατάφερε έτσι να συγκεντρώσει πάνω από ένα έκατ. δολάρια, ώστε να σταματήσει να εργάζεται.

 Μιλώντας στο WYXZ, ο 88χρονος παραδέχτηκε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να εργαστεί, καταφέρνοντας τελικά να βρει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

 

 

«Μόλις πέθανε η γυναίκα μου, δεν είχα αρκετό εισόδημα για να πληρώσω για αυτό το μέρος ή όλους τους άλλους λογαριασμούς που είχα συσσωρεύσει λόγω της ασθένειας της γυναίκας μου. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το κάνω γιατί ήξερα ότι έπρεπε. Είμαι τυχερός που ο Θεός μου έδωσε ένα αρκετά καλό σώμα για να είμαι αρκετά δυνατός, ώστε να στέκομαι εκεί για οκτώ, οκτώμισι ώρες την ημέρα», είπε.

Η υψηλότερη δωρεά ήταν 10.000 χιλιάδες δολάρια από έναν άγνωστο δωρητή, ενώ χρήματα έδωσαν και οι τραγουδιστές Τσάρλι Πουθ και Ράσελ Ντίκερσον. 

 

 

Ο Weidenhofer, ο «influencer της καλοσύνης», όπως είναι γνωστός στο διαδίκτυο παρέδωσε στον Ed την επιταγή με τα 1,7 εκατ. δολάρια που συγκεντρώθηκαν, με τα οποία μπορεί πλέον να ζήσει χωρίς άγχος το υπόλοιπο της ζωής του. 

