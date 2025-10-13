Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του

Σοκ προκαλεί στην Πάτρα η αποκάλυψη υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης, με τρεις αδελφές να καταγγέλλουν τον 55χρονο πατέρα τους για ασελγείς πράξεις σε βάρος τους, αλλά και δύο ανιψιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, οι τρεις κόρες του κατηγορούμενου προχώρησαν σε ανατριχιαστικές καταθέσεις, περιγράφοντας περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν όταν ήταν ηλικίας από 9 έως 11 ετών. Σήμερα, οι δύο μεγαλύτερες αδελφές είναι ενήλικες και παντρεμένες, ενώ η μικρότερη εξακολουθεί να είναι ανήλικη. Παράλληλα, στις καταγγελίες περιλαμβάνονται και δύο ανιψιές του 55χρονου, οι οποίες ισχυρίζονται ότι υπήρξαν επίσης θύματα των ίδιων αποτρόπαιων ενεργειών.

Η έρευνα διεξάγεται με απόλυτη μυστικότητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, ενώ η υπόθεση έχει ήδη περάσει στο στάδιο της ανάκρισης.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν καταθέσεις από τα θύματα και τους εμπλεκόμενους, σχηματίζοντας δικογραφία που διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Όπως αναφέρουν πηγές, οι σοβαρές αυτές καταγγελίες έχουν προκαλέσει ρήγμα στην οικογένεια, με τον γιο να φέρεται να αντιδρά έντονα όταν έμαθε τα γεγονότα, οδηγώντας τελικά στην απομάκρυνση του πατέρα από το σπίτι.

Ο 55χρονος, από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, δηλώνοντας ότι ουδέποτε προέβη σε πράξεις που θα έβλαπταν τα παιδιά ή συγγενικά του πρόσωπα.

Παρά τις διαψεύσεις του, αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία του βιασμού, καθώς τα περιστατικά που περιγράφονται στις καταθέσεις εμπίπτουν στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος θα καλέσει τον κατηγορούμενο σε απολογία και θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.