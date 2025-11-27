Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή

Έλενα Ασημακοπούλου: Οι δηλώσεις της κατά την άφιξή της στο Μadwalk 2025/ βίντεο από Happy Day

Τις φήμες χωρισμού της από τον Κώστα Τσαρτσαρή επιβεβαίωσε έμμεσα η Έλενα Ασημακοπούλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την προσωπική της ζωή.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη με το κοριτσάκι μου! Πάω μπροστά… παρακάτω και όλα καλά!», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία ήταν παρούσα στο Madwalk 2025 κι έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η σχέση της Έλενας Ασημακοπούλου με τον πρώην μπασκετμπολίστα άρχισε να αποκαλύπτεται το καλοκαίρι του 2024. Φαίνεται πως έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2024 και πως γενικά δεν ήθελαν να τη δημοσιοποιήσουν.

Στην πορεία των μηνών όμως, έκαναν δημόσιες εμφανίσεις σε αγώνες μπάσκετ αλλά και βραδινές εξόδους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι αυτή η σχέση εξελισσόταν με τους καλύτερους οιωνούς, το περασμένο καλοκαίρι δύο «πιπεράτες» αναρτήσεις της ηθοποιού προβλημάτισαν, ενώ κάποιοι στην πορεία παρατήρησαν ότι το ζευγάρι είχε κάνει unfollow o ένας τον άλλον στο Instagram.

«Υπάρχουν μάτια που είναι πάντα καθαρά,που λαμπυρίζουν σαν να μην τους άγγιξε ποτέ τίποτα σκοτεινό… Μην ξεγελιέσαι όμως… η λάμψη δεν λέει πάντα την αλήθεια…», είχε γράψει η Έλενα Ασημακοπούλου σε ανάρτησή της στο instagram, στις 12 Αυγούστου 2025.

Έλενα Ασημακοπούλου- Κώστας Ταρτσαρής σε βραδινή τους έξοδο, τον Φεβρουάριο του 2025/ NDP

Πρόσφατο δημοσίευμα ανέφερε μάλιστα, πως ο πρώην μπασκετμπολίστας έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.

Η Έλενα Ασημακοπούλου έχει αποκτήσει μια κόρη, τη 15χρονη σήμερα Μαρία Ροζάρια, με τον πρώην σύζυγό της, γνωστό ποδοσφαιριστή Μπρούνο Τσιρίλο.

Η ηθοποιός είπε πως διατηρεί καλές σχέσεις με τον μπαμπά της κόρης της. «Όσον αφορά στο παιδί, η σχέση μας είναι εξαιρετική και είναι ένας εξαιρετικός μπαμπάς και ο ίδιος φυσικά», σημείωσε.