Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή

«Πάμε παρακάτω!», απάντησε σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 12:00 «Το αφεντικό (Boss Level)»: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/12
27.11.25 , 11:56 Ο Snik περιμένει το πρώτο του παιδί - Έγκυος η σύντροφός του
27.11.25 , 11:53 MadWalk 2025: Η παραδοσιακή εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη που συγκίνησε
27.11.25 , 11:24 Black Friday για δώρα Χριστουγέννων: Πώς να κάνεις έγκαιρα τις αγορές σου
27.11.25 , 11:15 Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
27.11.25 , 11:11 Λειψυδρία: Πάτμος & Λέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- Σύσκεψη για Αττική
27.11.25 , 11:04 Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»
27.11.25 , 11:03 Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή
27.11.25 , 10:59 Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
27.11.25 , 10:52 Τραγωδία στο Σχιστό: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο
27.11.25 , 10:48 Η αποκάλυψη του Μπαρτζώκα για γνωστό παίκτη
27.11.25 , 10:32 Ρόδος: Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου- «Ήρωας και αθάνατος»
27.11.25 , 10:18 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες
27.11.25 , 10:05 Leapmotor B10: Δείτε πόσο ασφαλές είναι
27.11.25 , 09:51 Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet
Ρόδος: Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου- «Ήρωας και αθάνατος»
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Ασημακοπούλου: Οι δηλώσεις της κατά την άφιξή της στο Μadwalk 2025/ βίντεο από Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις φήμες χωρισμού της από τον Κώστα Τσαρτσαρή επιβεβαίωσε έμμεσα η Έλενα Ασημακοπούλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την προσωπική της ζωή.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη με το κοριτσάκι μου! Πάω μπροστά… παρακάτω και όλα καλά!», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία ήταν παρούσα στο Madwalk 2025 κι έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η σχέση της Έλενας Ασημακοπούλου με τον πρώην μπασκετμπολίστα άρχισε να αποκαλύπτεται το καλοκαίρι του 2024. Φαίνεται πως έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2024 και πως γενικά δεν ήθελαν να τη δημοσιοποιήσουν.

Έλενα Ασημακοπούλου- Κώστας Τσαρτσαρής: Γεύμα για δύο στα Αναφιώτικ

Στην πορεία των μηνών όμως, έκαναν δημόσιες εμφανίσεις σε αγώνες μπάσκετ αλλά και βραδινές εξόδους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Έλενα Ασημακοπούλου - Κώστας Τσαρτσαρής: Το love story του ζευγαριού

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι αυτή η σχέση εξελισσόταν με τους καλύτερους οιωνούς, το περασμένο καλοκαίρι δύο «πιπεράτες» αναρτήσεις της ηθοποιού προβλημάτισαν, ενώ κάποιοι στην πορεία παρατήρησαν ότι το ζευγάρι είχε κάνει unfollow o ένας τον άλλον στο Instagram.

«Υπάρχουν μάτια που είναι πάντα καθαρά,που λαμπυρίζουν σαν να μην τους άγγιξε ποτέ τίποτα σκοτεινό… Μην ξεγελιέσαι όμως… η λάμψη δεν λέει πάντα την αλήθεια…», είχε γράψει η Έλενα Ασημακοπούλου σε ανάρτησή της στο instagram, στις 12 Αυγούστου 2025.

Έλενα Ασημακοπούλου- Κώστας Ταρτσαρής σε βραδινή τους έξοδο, τον Φεβρουάριο του 2025/ NDP

Έλενα Ασημακοπούλου- Κώστας Ταρτσαρής σε βραδινή τους έξοδο, τον Φεβρουάριο του 2025/ NDP

Πρόσφατο δημοσίευμα ανέφερε μάλιστα, πως ο πρώην μπασκετμπολίστας έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.

Η Έλενα Ασημακοπούλου έχει αποκτήσει μια κόρη, τη 15χρονη σήμερα Μαρία Ροζάρια, με τον πρώην σύζυγό της, γνωστό ποδοσφαιριστή Μπρούνο Τσιρίλο. 

Η ηθοποιός είπε πως διατηρεί καλές σχέσεις με τον μπαμπά της κόρης της. «Όσον αφορά στο παιδί, η σχέση μας είναι εξαιρετική και είναι ένας εξαιρετικός μπαμπάς και ο ίδιος φυσικά», σημείωσε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΚΟΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top