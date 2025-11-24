Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της Δανάης Μπάρκα για την προσωπική της ζωή / Πηγή: Το Πρωινό

Μια από τις πιο ευτυχισμένους περιόδους στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου είναι ερωτευμένη με επιχειρηματία και συνιδιοκτήτη γνωστού καφέ-μπαρ στη Σέριφο, όπου περνάει σχεδόν όλα της τα καλοκαίρια.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Πάμε Δανάη» ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του. Ειδικότερα, η Δανάη Μπάρκα πόσταρε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από κοινό τους ταξίδι. Σε αυτό, το ζευγάρι ποζάρει έχοντας την πλάτη στην κάμερα, ενώ η Δανάη έχει γείρει τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του.

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

«Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος», είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Κρικοριάν.

Αν και κρατάει μυστική την ταυτότητα του αγαπημένου της, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του φίλου και πρώην συνεργάτη της, η ίδια παραδέχτηκε πως είναι καλά στα προσωπικά της, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει στην κάμερα του Πρωινού: «Είμαι πάρα πολύ καλά και αν συνεχίσω να το ζω έτσι όπως το ζω, θα είμαι ακόμα καλύτερα».

Ελένη Χατζίδου για Δανάη Μπάρκα: «Κεραυνοβόλος έρωτας - Θα συγκατοικήσουν οσονούπω

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία ότι η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ κοντά στο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον 35χρονο επιχειρηματία.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα, η Ελένη Χατζίδου μέσα από το Breakfast@Star, είχε σκιαγραφίσει τον άντρα που κατάφερει να «κλέψει» την καρδιά της Δανάης, αποκάλυπτοντας, μάλιστα, πως βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συγκατοίκηση. «Τον γνώρισε στη Σέριφο. Έχει μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 35 χρόνων. Κεραυνοβόλος έρωτας! Θα συγκατοικήσουν οσονούπω», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star.

Μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της στο Mega, η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις ομορφιές της Ελλάδας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media, όπου ποζάρει εμφανώς ανανεωμένη κι αδυνατισμένη.

Η αλλαγή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι θέλησαν να μάθουν πώς έχασε τα κιλά. «Αν είχα ένα ευρώ για κάθε ερώτηση σε σχέση με το αδυνάτισμα, θα ήμουν εκατομμυριούχος (γέλια)», απάντησε σε κάποιον που της έγραψε στο Q&A: «Αν είχα ένα ευρώ για κάθε ερώτηση σε σχέση με το αδυνάτισμα, θα ήμουν εκατομμυριούχος (γέλια)», απάντησε σε πρόσφατο Q&A της, προσθέτοντας: «Θα τα πούμε μελλοντικά όλα... Ωστόσο, αν σε απασχολεί η εικόνα σου να ξέρεις πως όταν πάψει να σε αγχώνει, τότε θα γίνουν όλα χωρίς να το σκεφτείς και προς θεού όλα θέλουν χρόνο...».