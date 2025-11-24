Νίκος Καρβέλας: Το τρυφερό βίντεο με τον 3χρονο γιο του στο πιάνο

Ο συνθέτης μοιράζεται σπάνιες στιγμές με το παιδί του στο Instagram

Ο Νίκος Καρβέλας μοιράστηκε στα social media μία από τις πιο σπάνιες και τρυφερές στιγμές της προσωπικής του ζωής: να παίζει πιάνο μαζί με τον τριών ετών γιο του, σε ένα βίντεο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο μικρός κάθεται δίπλα στον πατέρα του, ακουμπώντας τα χεράκια του στα πλήκτρα, ενώ ο συνθέτης τον συνοδεύει με έναν αυτοσχέδιο, παιχνιδιάρικο σκοπό.

Ο Νίκος Καρβέλας, που σπάνια μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή του καθημερινότητα, ακούγεται να τραγουδά: «Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου; Θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου…».

Οι στίχοι, γεμάτοι τρυφερή ειρωνεία και χιούμορ, αποτυπώνουν το ιδιαίτερο δέσιμο πατέρα και γιου, αποκαλύπτοντας μια πλευρά του 74χρονου συνθέτη που σπάνια βλέπει το κοινό: τη στοργικότητα, το παιχνίδι και την απόλυτη φυσικότητα μέσα στο σπίτι.

Αν και ο Νίκος Καρβέλας παραμένει ένας άνθρωπος που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η σχέση του με την Έλενα Φερεντίνου έχει απασχολήσει τα media.

Το ζευγάρι, με 39 χρόνια διαφορά ηλικίας, κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις και αποφεύγει την έκθεση. Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους είδαν το φως της δημοσιότητας το 2019, αρκετά χρόνια μετά τον χωρισμό του από την Αννίτα Πάνια. 

Η 35χρονη Έλενα Φερεντίνου είναι τραγουδίστρια με ξεχωριστή βελούδινη χροιά και έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με τον σύντροφό της.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που της έχει γράψει ο Καρβέλας είναι το «Δεν πάει καλά το παιδί», ένα ιδιαίτερα εξομολογητικό κομμάτι που προκάλεσε συζητήσεις λόγω της θεματολογίας του. Η ίδια έχει πραγματοποιήσει live εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και έχει συμμετάσχει σε διοργανώσεις όπως το αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη στα Πρέσπεια του 2019.

Ο Νίκος Καρβέλας έγινε πατέρας για τρίτη φορά στα 70 του χρόνια, αποκτώντας ένα αγοράκι με την 35χρονη σήμερα σύντροφό του και τραγουδίστρια, Έλενα Φερεντίνου, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία 5 χρόνια.

Με την Άννα Βίσση με την οποία υπήρξε ζευγάρι για πολλά χρόνια, παντρεύτηκαν το 1983, με την οποία έμεινε μαζί για πολλά χρόνια, αποκτώντας και μία κόρη, τη Σοφία Καρβέλα, και παρόλο που στην προσωπική τους ζωή επέλεξαν να πάρουν χωριστούς δρόμους, ακόμα και σήμερα συνεργάζονται σε μουσικές σκηνές και τους ενώνει η κοινή τους αγάπη: η μουσική.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει αποκτήσει από τη Σοφία Καρβέλα δύο εγγόνια.

Στις 29 Απριλίου του 2010 ο Νίκος Καρβέλας ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, για δεύτερη φορά, αφού παντρεύτηκε τη γνωστή παρουσιάστρια, Αννίτα Πάνια, με την οποία απέκτησε και έναν γιο, τον Ανδρέα. Ακόμα και σήμερα οι σχέσεις τους παραμένουν άκρως ζεστές και φιλικές, ενώ ο 17χρονος σήμερα Ανδρέας μοιάζει εκπληκτικά στον μπαμπά του.

Ανδρέας και Σοφία Καρβέλα

Ανδρέας και Σοφία Καρβέλα / Φωτογραφία ndp
 
