Freddie Mercury: Όσα δε γνωρίζαμε για την ταραχώδη ζωή του

Σαν σήμερα στις 24 Νοεμβρίου του 1991, έφυγε από τη ζωή ο frontman των Queen, Freddie Mercury, στην ηλικία των 45 χρόνων.

Στις 29 Νοεμβρίου του 1975, το θρυλικό συγκρότημα ανεβαίνει στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «Bohemian Rhapsody». Πρόκειται και επίσημα για το πιο δημοφιλές τραγούδι του 20ού αιώνα σε όλον τον κόσμο, καθώς επίσης και το rock τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών.

«Bohemian Rhapsody» & Queen σε αριθμούς

Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single στις 31 Οκτωβρίου του 1975

Το «Bohemian Rhapsody» ήταν το πρώτο Top10 hit των Queen στην Αμερική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το τραγούδι έφτασε στο #1 για 9 συνεχόμενες εβδομάδες

Το “Bohemian Rhapsody” είναι το μόνο το τραγούδι στην ιστορία που έχει βρεθεί στην κορυφή του UK Chart δύο φορές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

Το βίντεο του “Bohemian Rhapsody” έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο προωθητικό μουσικό βίντεο ever και βασίστηκε στο εξώφυλλο του δίσκου Queen II

Το “Bohemian Rhapsody” έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες ανάμεσά τους η Pink, ο Kanye West, ο Robbie Williams, οι The Royal Philharmonic Orchestra, η Montserrat Caballe, οι The Muppets και οι Elton John & Axl Rose

Οι Queen έχουν πουλήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια albums παγκοσμίως

34 χρόνια χωρίς τον Freddie Mercury: 10 πράγματα που δεν ξέρατε για την ταραχώδη ζωή του

Ο Freddie Mercury, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, άφησε πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά που παραμένει άφθαρτη στον χρόνο.

10 πράγματα που ίσως δεν ήξερες για τον θρυλικό frontman των Queen

Στην πραγματικότητα, το όνομα του Freddie Mercury είναι Farrokh Bulsara. Άλλαξε νόμιμα το όνομα του το 197

Είχε πτυχίο γραφιστικής από το Ealing College of Art. Μάλιστα, το λογότυπο του συγκροτήματος σχεδιάστηκε από τον ίδιο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα ζώδια των μελών

Στην πραγματικότητα, ο Freddie ήταν πολύ ντροπαλός

Δεν θεωρούσε τον εαυτό του καλό πιανίστα

Αγαπούσε υπερβολικά τις γάτες

Η έκταση της φωνής του έφτανε τις 4 οκτάβες

Υπήρξε πολύ καλός φίλος του Elton John και του David Bowie

Συνεργάστηκε με τον Michael Jackson

Ο Freddie Mercury είναι υπεύθυνος για την καριέρα των Sex Pistols (περίπου)

Υπάρχει ένα άγαλμά του στο Μοντρέ της Ελβετίας.