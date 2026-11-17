Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, o Σκοπιανός ο οποίος συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές στους Κήπους Έβρου, αποδείχθηκε το «πρόσωπο-κλειδί» στην υπόθεση τρομοκρατίας με διασυνδέσεις πιθανότατα με το Ιράν.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη, ο Σκοπιανός είναι αυτός που είχε «μπει στο μάτι» της ΕΥΠ ,παρακολουθούνταν 9 μήνες και «μίλησε», δίνοντας πληροφορίες και στόχο.

Ο Σκοπιανός που έδωσε τον ισραηλινό στόχο και οδήγησε σε συλλήψεις

Στις 27 Οκτωβρίου, στις 5:50 το απόγευμα, συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Έβρου ο υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας Μουσλι Σπετιμ 30 ετών, επιχειρηματίας με καταγωγή από το Κουμάνοβο.

Ο Σκοπιανός που ήταν το πρόσωπο - κλειδί στην αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης

Ο Σκοπιανός εντοπίστηκε να επιχειρεί να φύγει από τη χώρα μας οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας. Εκδόθηκε στις 12 Νοεμβρίου στη γειτονική χώρα. Μετά την ομολογία του στους Σκοπιανούς συνελήφθησαν οι άλλοι τέσσερις συνεργοί του. Έτσι απετράπη το αιματηρό χτύπημα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Έχουν κατασχεθεί πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, σκίτσα με σημειωμένες τοποθεσίες, τηλέφωνα και άλλες συσκευές. Η επιλογή τώρα της Βόρειας Μακεδονίας έγινε καθώς θα μπορούσαν να μεταφέρουν ευκολότερα τον οπλισμό και η διαφυγή τους θα ήταν γρηγορότερη.

