Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας ρυζογκοφρετών με γεύση παρμεζάνα προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών στο προϊόν.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, πραγματοποίησε επιθεώρηση στο τρόφιμο «Rice Up Parmesan Rice Cakes», συσκευασίας 60 γραμμαρίων.

Οι ρυζογκροφρέτες στις οποίες βρέθηκαν σκουλίκια

Πρόκειται για προϊόν που εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών στην παρτίδα με αριθμό L07 26 27 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από την 01.07.2027.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορική ονομασία, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία που αναγράφονται στη συσκευασία.