Βρισκόμαστε στον πλανήτη Κιαροσκούρο στην πόλη, Ιλούμινα Αουρέλια. Εκεί όλοι οι άνθρωποι φωτίζουν, εκπέμπουν τα συναισθήματά τους με φως και συνυπάρχουν αρμονικά. Εκεί ζει και ο μικρός Λούτσιο, ο οποίος φωτίζει λίγο περισσότερο και έχει το δικό του μοναδικό φως.

Όλα κυλάνε ήρεμα μέχρι που, εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα του, μετακομίζουν οικογενειακώς στην Ομπρόζα Νοτούρνα, όπου οι άνθρωποι εκεί δεν φωτίζουν. Ούτε καν όλοι οι δρόμοι…

Ο Λούτσιο δέχεται bullying στο σχολείο από τα άλλα παιδιά, για αυτή την διαφορετικότητά του και το φως του αρχίζει να μειώνεται.

Τι θα συμβεί άραγε;

Ο Λούτσιο θα καταφέρει να κρατήσει το φως του “ζωντανό”; Ποιος θα τον βοηθήσει και πώς θα μπορέσει να συνυπάρξει με τα άλλα παιδιά; Η Ομπρόζα Νοτούρνα θα μείνει για πάντα μια σκοτεινή πόλη ή θα καταφέρει να βρει κι αυτή το φως της;

Συντελεστές

Κείμενο: Βλάσσης Χρυσικόπουλος

Σκηνοθεσία- Μουσική: Φρύνη Θετάκη

Σκηνικά- Κοστούμια: Αντωνία Μαρκαντωνάτου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Θετάκης

Χορογραφίες: Βαγγέλης Πιτσιλός

Ενορχήστρωση- Πιάνο- Κιθάρα: Γιάννης Κουφουδάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Γερούλη

Παίζουν: Θανάσης Κεφαλάς, Μαρκέλλα Κουλουμπή, Θάνος Ψαρράς

Αφίσα: Δημήτρης Χαλιάσος

Φωτογραφίες- Video: Αθηνά Λέκκα

Παραγωγή: Artists by Mistake

Από 18 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 11.30

