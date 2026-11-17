Η Κωνσταντινούπολη έχει τον δικό της ξεχωριστό ήχο και οι BaBa ZuLa ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πώς να τον μετατρέπουν σε μια καθηλωτική ψυχεδελική εμπειρία. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το ξεχωριστό συγκρότημα της σύγχρονης τουρκικής μουσικής σκηνής έρχεται στο ARCH Club, σε μια εμφάνιση που υπόσχεται να ενώσει ανατολίτικους ρυθμούς, ηλεκτρισμό και αστείρευτο αυτοσχεδιασμό. Μαζί τους, ως special guests, οι KoYaMan.

Από την παράδοση της Ανατολίας στην «Istanbul psychedelia»

Από το 1996, οι BaBa ZuLa ακολουθούν μια μουσική διαδρομή που δεν χωρά εύκολα σε ταμπέλες. Η παραδοσιακή μουσική της Ανατολίας συναντά την ψυχεδέλεια των 60s, το dub, το rock ’n’ roll και την ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν που ισορροπεί ανάμεσα στο αρχέγονο και το σύγχρονο. Οι ίδιοι περιγράφουν αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση ως «Istanbul psychedelia», έναν ήχο που κουβαλά την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ηλεκτρικό σάζι του Murat Ertel, ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μουσικής τους, που συνομιλεί με τα κρουστά, τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τις απρόβλεπτες ηχητικές παρεμβάσεις. Οι BaBa ZuLa δεν αναπαράγουν απλώς μουσικές παραδόσεις, αλλά τις επανασυστήνουν μέσα από μια σύγχρονη, τολμηρή και διαρκώς εξελισσόμενη δημιουργική ματιά.

Όταν η συναυλία γίνεται τελετουργία

Αυτό που κάνει, ωστόσο, τις ζωντανές εμφανίσεις τους να ξεχωρίζουν είναι ότι η μουσική αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής εμπειρίας. Οι performances τους έχουν σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα, με ποίηση, θεατρικότητα, ιδιαίτερα κοστούμια και έντονα αυτοσχεδιαστικά περάσματα. Κάθε συναυλία αποκτά τη δική της προσωπικότητα, καθώς οι συνθέσεις μεταμορφώνονται επί σκηνής και οδηγούν σε απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές.

Άλλωστε, η Κωνσταντινούπολη αποτελεί από μόνη της μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για το συγκρότημα. Μια πόλη ανάμεσα σε δύο ηπείρους, όπου διαφορετικές κουλτούρες και μουσικές παραδόσεις συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Αυτή η συνάντηση Ανατολής και Δύσης αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή του ήχου των BaBa ZuLa, που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες διατηρούν μια απολύτως αναγνωρίσιμη μουσική ταυτότητα.

Από τη μουσική σκηνή στη μεγάλη οθόνη

Η σχέση τους με την έβδομη τέχνη αποτελεί ακόμη μία ενδιαφέρουσα πτυχή της δημιουργικής τους πορείας. Οι BaBa ZuLa δεν έχουν απλώς έναν ήχο που θα μπορούσε να ντύσει μια κινηματογραφική σκηνή, αλλά έχουν υπογράψει μουσική για ταινίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το soundtrack της ταινίας Tabutta Rövaşata (1996) του Derviş Zaim. Η ιδιαίτερη ηχητική τους ταυτότητα έχει βρει έτσι τον δρόμο της και στη μεγάλη οθόνη, αποδεικνύοντας ότι η μουσική τους ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής συναυλιακής εμπειρίας.

Το ψυχεδελικό ραντεβού στο ARCH Club

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το ARCH Club γίνεται το σημείο συνάντησης αυτής της ιδιαίτερης μουσικής κουλτούρας. Οι BaBa ZuLa έρχονται στην Αθήνα για να στήσουν το δικό τους ψυχεδελικό τελετουργικό, με πρωταγωνιστές το ηλεκτρικό σάζι, τα υπνωτικά grooves και τους ανατολίτικους ρυθμούς. Μια βραδιά στην οποία η παράδοση συναντά τον πειραματισμό και η μουσική αφήνεται ελεύθερη να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο.

Special Guests: KoYaMan

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

ARCH Club, Αθήνα