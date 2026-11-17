Για την προσωπική του ζωή και τη νέα του σχέση μίλησε ο Γιώργος Λάγιος στις δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος αποκάλυψε πως διανύει μια πολύ καλή περίοδο στα προσωπικά του, ενώ αναφέρθηκε και στους κανόνες που έχει θέσει μαζί με τη σύντροφό του σχετικά με τη χρήση των social media.

«Είμαι πάρα πολύ καλά στα προσωπικά μου αυτό το διάστημα και είμαι σε αποκλειστική σχέση και δεν πάω με άλλες. Το σεξ είναι σημαντικό σε μία σχέση και όταν λέω σεξ δεν εννοώ πάντα τη συχνότητα αλλά την ποιότητα. Ότι όσες φορές βρισκόμαστε να είναι ποιοτικό και όσο δεν βρισκόμαστε να υπάρχει το φλερτ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λάγιος μίλησε για τις διαδικτυακές συμπεριφορές που θεωρεί ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια μιας σχέσης. Όπως εξήγησε, έχει περιορίσει τη χρήση των social media και αποφεύγει ενέργειες όπως τα likes και τα reactions σε άλλες γυναίκες.

«Δεν πατάω ούτε like, ούτε φωτιές. Αυτά είναι μικροαπιστίες, red flags. Έχω σταματήσει να σκρολάρω και στα social. Αυτά απαγορεύονται και έχω βάλει κανόνες που συμφωνεί. Υπάρχει συγκεκριμένη χρήση των social media όταν είμαστε σχέση. Απαγορεύονται καινούργιοι φίλοι που δεν ξέρουμε, follow και like. Αυτά είναι κανονισμένα και προσυμφωνούνται», είπε.