Ο Στέλιος Μάινας αποκάλυψε σε συνέντευξή του την ξεχωριστή θέση που είχε η μητέρα του στη ζωή του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο ήρωάς μου δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν η μητέρα μου».

Με αφορμή το τέλος της συμμετοχής του στην τηλεοπτική σειρά «Κρίνο και Αγκάθι», ο γνωστός ηθοποιός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show», μιλώντας, μεταξύ άλλων για την καριέρα του και τα προσωπικά του.

Όπως τόνισε για την καταγωγή, την οικογένειά του, καθώς και το επάγγελμα που σκεφτόταν να ακολουθήσει αρχικά: «Η καταγωγή μου είναι από τη Σύρο και την Αντίπαρο. Μεγάλωσα όμως στον Βύρωνα από τεσσάρων ετών. Η μάνα μου ήταν μοδίστρα, ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Σαν παιδί είχα σκεφτεί να μπαρκάρω. Τα αγόρια προσπαθούν να μιμηθούν τον πατέρα. Να μιμηθούν τη δουλειά του μπαμπά, γιατί το συνδέουν πάντα με κάτι καλό που κάνει ο μπαμπάς. Κάτι που είναι ηρωικό. Εμένα έκανε να γυρίσει και δύο χρόνια».

«Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ο ήρωάς μου ήταν η μάνα μου»

Όπως εξομολογήθηκε ο Στέλιος Μάινας για τη σημαντική θέση που είχε η μητέρα του στη ζωή του: «Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ο ήρωάς μου ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών και όχι μόνο, οι γυναίκες γενικά, είναι ηρωίδες. Έχουν το εσωτερικό φίλτρο της συντήρησης αυτής της κοινωνίας. Ενώ εμείς δυστυχώς έχουμε το κύτταρο της καταστροφής. Οι γυναίκες ευτυχώς έχουν το κύτταρο της διατήρησης αυτού του κόσμου. Τον σώζουν τον κόσμο πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Στέλιος Μάινας: «Έχω φάει “bullying" - Δέχθηκα κακές και κακοπροαίρετες κριτικές»

Τέλος, για τις κακές κριτικές που έχει δεχθεί για τη δουλειά του, ο Στέλιος Μάινας επεσήμανε ότι: «Έχω φάει “bullying” από κριτικούς, δέχθηκα κακές και κακοπροαίρετες κριτικές. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι “η πιο κακή κριτική έχει το σπέρμα της αλήθειας μέσα”. Ας χάνουν αυτοί το δίκιο τους. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω που μου γράφουν κακή κριτική, γιατί μου δίνουν έναυσμα να με κρατάνε ζωντανό, να δίνω “γκάζι” και να τα δώσω από την αρχή».