Γονείς για πρώτη φορά γονείς θα γίνουν ο Δημήτρης Λιακόπουλος και η σύντροφός του Μόσχα Χατζηευσταθίου, και η χαρά τους δεν περιγράφεται.

Τη γλυκιά ανακοίνωση έκανε η ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που την απεικονίζει με φουσκωμένη κοιλίτσα πάνω στην οποία έχει ζωγραφίσει μια μπάρα φόρτωσης με την ένδειξη «Loading 40%» και δίπλα “Λιακοπουλάκι”.

Μόσχα Χατζηευσταθίου-Δημήτρης Λιακόπουλος, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ηθοποιός η οποία είναι μαζί με τον συνάδελφό της τεσσεράμισι χρόνια έγραψε στη λεζάντα της εικόνας πολύ τρυφερά λόγια για τον σύντροφο και το μωράκι της.

«Ό,τι και να γίνει, θα ‘μαι κάπου εκεί κοντά να με κρατάς. Όλο το χωριό κι όλο το σπίτι σου θα είμαι, αν ρωτάς. Περιμένοντας το Λιακοπουλακι μας» ανέφερε με τις ευχές από κάτω να πέφτουν βροχή.

Ο Δημήτρης Λιακόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά «Έρωτας» το 2005 ενώ ακολούθησαν και άλλες σειρές όπως «Δύο μαύρα πουκάμισα» (2026, MEGA) και Τρία Μίλια (2022–2023, STAR).