Βόλος: Έσπασαν Με Παγκάκι Την Είσοδο Του Πανεπιστημίου

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση με το κλείσιμο του κτιριακού συγκροτήματος Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, καθώς ομάδα ατόμων κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό του, παρά την απόφαση των πρυτανικών αρχών να παραμείνει κλειδωμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για να ανοίξει η κεντρική είσοδος χρησιμοποιήθηκε παγκάκι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην πόρτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, ενώ έξω από το πανεπιστημιακό συγκρότημα βρίσκονταν ήδη φοιτητές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η είσοδος της ομάδας στο κτίριο είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση, με το Παπαστράτος να βρίσκεται πλέον υπό κατάληψη. Την ίδια ώρα, στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχε διακριτική αστυνομική παρουσία, με τις Αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να κρατήσει κλειστό το κτίριο, τοποθετώντας λουκέτα στις εισόδους του. Η απόφαση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εκδηλώσεις και συμβολική κατάληψη ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

Από νωρίς το πρωί, δεκάδες φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πανεπιστήμιο, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση πρόσβασης. Μάλιστα, καθώς δεν μπορούσαν να περάσουν στο εσωτερικό, είχαν τοποθετήσει τραπεζάκια στην πλευρά της παραλίας, αναρτώντας πανό και προετοιμάζοντας τις δράσεις τους για την αυριανή πορεία.

Τι υποστηρίζει η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο αντιπρύτανης Δημήτριος Μπόγδανος, με δημόσια δήλωσή του, εξήγησε ότι η απόφαση για το κλείσιμο του συγκροτήματος ελήφθη μετά την είσοδο ατόμων εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε οδηγήσει στη διακοπή φοιτητικών εκδηλώσεων.

Όπως ανέφερε, μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε επιτραπεί στους φοιτητικούς συλλόγους η πρόσβαση στον χώρο για ειρηνικές δράσεις, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα. Πρόσθεσε ότι προηγήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες για την ασφαλή αποχώρηση των ατόμων που είχαν εισέλθει στο κτίριο.

Η διοίκηση αποφάσισε να διατηρήσει κλειστό το Παπαστράτος, επικαλούμενη την ανάγκη αποτροπής πιθανών φθορών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η πρόσβαση στα υπόλοιπα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε όλες τις πόλεις συνεχίζεται κανονικά.

Οι εξελίξεις στον Βόλο παραμένουν σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στη διαχείριση της κατάστασης στο Παπαστράτος και στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

