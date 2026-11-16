Οι συστάσεις για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση και αναστάτωση στους πολίτες, που αναζητούν πληροφορίες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά και πού μπορούν να βρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο προετοιμασίας. Και ενώ πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι χρειάζεται να έχουν στο σπίτι τους για τις πρώτες δύσκολες ώρες μιας έκτακτης κατάστασης, υπάρχουν και λύσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Το ξέρατε ότι υπάρχει νερό με διάρκεια διατήρησης 50 ετών και τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν έως και 20 χρόνια;

Ένα τέτοιο κιτ επιβίωσης παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τον Θοδωρή Θεοδωρίδη να φέρνει στο στούντιο προϊόντα μακράς διάρκειας, από κοτόπουλο με ρύζι και κεφτεδάκια μέχρι ρυζόγαλο με δαμάσκηνα. Γιατί, όπως φαίνεται, ακόμη και σε ένα πακέτο έκτακτης ανάγκης υπάρχει χώρος για… γλυκό!

Κιτ επιβίωσης: Νερό που λήγει σε 50 χρόνια

Το πρώτο προϊόν που περιέχει το κιτ επιβίωσης που παρουσιάστηκε και τράβηξε την προσοχή ήταν το νερό. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδης, το συγκεκριμένο νερό έχει διάρκεια διατήρησης 50 ετών και κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και περίπου μια δεκαετία. Το ενδιαφέρον όμως για την απόκτησή του έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό μετά από τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις που απαιτούν προετοιμασία από τους πολίτες.

Κιτ επιβίωσης: Κοτόπουλο, κεφτεδάκια και ρυζόγαλο για το 2041

Πολλές φαίνεται πως είναι οι επιλογές και στις τροφές που μπορεί να περιέχει το σακίδιο επιβίωσης που θα φτιάξετε. Γιατί οι κονσέρβες και οι μπάρες δημητριακών δεν είναι για… χόρταση.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, υπάρχουν ειδικά γεύματα μακράς διάρκειας, που θυμίζουν κανονικό μεσημεριανό γεύμα. Για παράδειγμα υπάρχει ειδική συσκευασία κοτόπουλου με ρύζι. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κεφτεδάκια με ρύζι και για επιδόρπιο ρυζόγαλο με δαμάσκηνα.

Τα συγκεκριμένα γεύματα έχουν διάρκεια διατήρησης που φτάνει έως και τα 20 χρόνια. Μάλιστα, ένα από τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν είχε ημερομηνία λήξης το 2041!

Πόσο κοστίζει το κιτ επιβίωσης των 72 ωρών;

Πόσο όμως κοστίζει ένα τέτοιο πακέτο;

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Θοδωρής Θεοδωρίδης στην εκπομπή, ένα κιτ επιβίωσης 72 ωρών κοστίζει περίπου 100 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πακέτο με βασικές προμήθειες για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης. Υπάρχουν, ωστόσο, και μεγαλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να έχουν περισσότερα εφόδια στη διάθεσή τους.

Όπως αποκάλυψε, διατίθενται ακόμη και πακέτα με τρόφιμα και νερό για διάστημα έως και 12 ημερών.

Για όσους δε, σκέφτονται κάτι πιο ολοκληρωμένο, υπάρχουν και ειδικοί σάκοι επιβίωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία και εξοπλισμό για παρατεταμένη παραμονή εκτός σπιτιού.

Πάντως ο κ. Θεοδωρίδης σύστησε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Όπως είπε μάλιστα, η προετοιμασία για έκτακτες ανάγκες μπορεί να γίνει σταδιακά, χωρίς βιαστικές αγορές και κινήσεις.