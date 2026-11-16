«Μην παίρνετε τα μάτια από τα παιδιά» - Συγκλονίζει ο πατέρας του βρέφους

«Άνοιξε το ντουλάπι του μπάνιου και πρόλαβε και ήπιε μία γουλιά βενζίνη»

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«Μην παίρνετε τα μάτια από τα παιδιά» - Συγκλονίζει ο πατέρας του βρέφους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Νέα Αλικαρνασσό, αγοράκι 18 μηνών πέθανε αφού ήπιε καθαρή βενζίνη στο σπίτι του.
  • Ο πατέρας περιέγραψε ότι η μητέρα γύρισε την πλάτη της για λίγα δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στον μικρό να ανοίξει το ντουλαπάκι.
  • Το παιδί παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κατέληξε στο νοσοκομείο.
  • Οι γονείς του βρέφους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε θανατηφόρο κίνδυνο.
  • Ο πατέρας προειδοποίησε τους γονείς να μην απομακρύνονται από τα παιδιά τους.

Συγκλονίζει η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του, αφού ήπιε καθαρή βενζίνη μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του. 

Ο πατέρας του παιδιού μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα», είπε η μητέρα του βρέφους

Όπως είπε στο σπίτι ήταν η σύζυγός του με το παιδί. Βρίσκονταν και δύο στο μπάνιο, όταν η μητέρα γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη της. Ο μικρός άνοιξε το ντουλαπάκι του μπάνιου που ήταν χαμηλά και βρήκε το μπουκαλάκι με τη βενζίνη. 

«Άνοιξε και ήπιε μια γουλιά. Η γυναίκα μου τον κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν τον πρόλαβε, είχε προλάβει και είχε πιει μια γουλιά», είπε. 

Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών παιδί που κατάπιε βενζίνη- Συνελήφθησαν οι γονείς

Στο νοσοκομείο ακολούθησαν δραματικές ώρες, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σώσουν τα παιδί. Ο μικρός παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, έπεσε σε κώμα και δυστυχώς κατέληξε. 

«Δε θα ξεχάσω ποτέ το Ζαχαριώ μου. Μην παίρνετε τα μάτια σας από τα παιδιά σας», είπε με σπασμένη φωνή. 

Οι γονείς του 18 μηνών βρέφους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε θανατηφόρο κίνδυνο. 

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