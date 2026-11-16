Συγκλονίζει η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του, αφού ήπιε καθαρή βενζίνη μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του.

Ο πατέρας του παιδιού μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Όπως είπε στο σπίτι ήταν η σύζυγός του με το παιδί. Βρίσκονταν και δύο στο μπάνιο, όταν η μητέρα γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη της. Ο μικρός άνοιξε το ντουλαπάκι του μπάνιου που ήταν χαμηλά και βρήκε το μπουκαλάκι με τη βενζίνη.

«Άνοιξε και ήπιε μια γουλιά. Η γυναίκα μου τον κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν τον πρόλαβε, είχε προλάβει και είχε πιει μια γουλιά», είπε.

Στο νοσοκομείο ακολούθησαν δραματικές ώρες, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σώσουν τα παιδί. Ο μικρός παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, έπεσε σε κώμα και δυστυχώς κατέληξε.

«Δε θα ξεχάσω ποτέ το Ζαχαριώ μου. Μην παίρνετε τα μάτια σας από τα παιδιά σας», είπε με σπασμένη φωνή.

Οι γονείς του 18 μηνών βρέφους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε θανατηφόρο κίνδυνο.