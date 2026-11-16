Η Φαίη Ξυλά παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τα όρια στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και την άποψή της για τον γάμο.

Γνωστή για τον ήρεμο και ισορροπημένο χαρακτήρα της, η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογείται τι είναι αυτό που μπορεί να την «βγάλει από τα ρούχα της», πώς αντιμετωπίζει το απρόσμενο φλερτ, αλλά και ποια είναι η βασική προτεραιότητα στη ζωή της σήμερα.

Το «κόκκινο πανί»: Η αγένεια και τα όρια στο φλερτ

Παρά το γεγονός ότι διατηρεί μια ψύχραιμη στάση απέναντι στα πράγματα, η Φαίη Ξυλά παραδέχεται πως υπάρχουν καταστάσεις που τη θυμώνουν.

«Στον δρόμο μπορεί να με ενοχλήσει η αγένεια, που τη συναντάω πολύ συχνά» δηλώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ακόμα και όταν την πλησιάζουν για φλερτ φορώντας γυαλιά ηλίου -χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι- η αντίδρασή της εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο.

«Αν γίνει με ωραίο τρόπο, μπορεί και να κολακευτώ, αλλά αν γίνει με άσχημο τρόπο, ναι, θα εκνευριστώ», εξήγησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Στο ερώτημα αν απαντάει εκείνη τη στιγμή, η ηθοποιός παραδέχεται ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας: «Συνήθως δεν... εξαρτάται από τη συνθήκη. Μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί να απαντήσω, κάποιες φορές να μην ασχοληθώ καν».

Η Φαίη Ξυλά με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η προσωπική ζωή και η αξία της εμπιστοσύνης

Όταν η κουβέντα πηγαίνει στα προσωπικά της και στο αν είναι ευτυχισμένη, η Φαίη Ξυλά επιλέγει να κρατάει χαμηλούς τόνους, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο:

«Δε συζητάω ποτέ για το αν είμαι κάπου ή δεν είμαι, αλλά είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο. Αυτό έχει σημασία, κα αυτό τα λέει όλα».

Για την ίδια, τα θεμέλια σε κάθε σχέση -είτε φιλική είτε ερωτική- είναι ξεκάθαρα: επικοινωνία και εμπιστοσύνη. «Είναι η βάση για να υπάρχουν όλα τα άλλα. Αν δεν νιώθω ότι εμπιστεύομαι τον άλλον, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση», τονίζει.

Το κεφάλαιο «γάμος» και η απρόβλεπτη ζωή

Αναφορικά με το αν θα ξαναπαντρευόταν ποτέ υπό ιδανικές συνθήκες, η απάντησή της στην παρουσιάστρια ήταν κάθεση «Όχι, δε νομίζω».

Όπως εξηγεί, δεν είναι κάτι που σκέφτεται ή που βρίσκεται ανάμεσα στα άμεσα «θέλω» της, ειδικά τώρα που έχει επικεντρωθεί στο παιδί της. Ωστόσο, παραμένει προσγειωμένη και ανοιχτή στα κεράσματα της μοίρας:

«Ποτέ, βέβαια, δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη, οπότε δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Πολλές φορές έχω πει "α, όχι, δεν θα το έκανα αυτό" και μπορεί να προκύψει κάτι. Έρχεται η ζωή και σε διαψεύδει!».

Η Φαίη Ξυλά με τον πρώην σύζυγό της Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Το ζευγάρι ήταν μαζί για 15 συνολικά χρόνια, εκ των οποίων τα 9 χρόνια υπήρξαν παντρεμένοι. Το 2015 απέκτησαν έναν γιο, τον Θανάση.

Παρότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωρισμούς δρόμους και να πάρουν διαζύγιο, διατηρούν εξαιρετική και πολιτισμένη επικοινωνία, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ομαλή ανατροφή του παιδιού τους. Μάλιστα, κατά καιρούς έχουν συνεργαστεί αρμονικά και σε θεατρικές παραστάσεις μετά τον χωρισμό τους.