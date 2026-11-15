Δείτε βίντεο για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Μερικές χαλαρές και όμορφες στιγμές στη Θεσσαλονίκη πέρασαν ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, με αφορμή την παρουσία τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του, συνδύασε την αγάπη του για την τέχνη με κοινές εξόδους στην πόλη.

Η γνωστή πολιτικός επέλεξε να μοιραστεί αυτό το στιγμιότυπο με τους followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια κοινή τους selfie. Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λιτή φράση «Αντίο Φεστιβάλ», αποχαιρέτησε με αυτόν τον τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά του γράφοντας «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», με την ίδια να απαντά τρυφερά «Όλα μαζί…». Οι δυο τους συγκατοικούν στη Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας παράλληλα τον χρόνο τους ανάμεσα σε Αθήνα και Κύπρο λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, ενώ συνεχίζουν να κρατούν μια ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια προβολή και την προσωπική τους ευτυχία.