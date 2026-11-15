Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η κοινή selfie του ζευγαριού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου παρακολούθησαν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε selfie στο Instagram, αποχαιρετώντας το φεστιβάλ με τη φράση «Αντίο Φεστιβάλ».
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, με δημόσιες δηλώσεις αγάπης.
  • Συγκατοικούν στη Θεσσαλονίκη και μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα σε Αθήνα και Κύπρο.
  • Διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια ζωή και την προσωπική τους ευτυχία.

Μερικές χαλαρές και όμορφες στιγμές στη Θεσσαλονίκη πέρασαν ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, με αφορμή την παρουσία τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του, συνδύασε την αγάπη του για την τέχνη με κοινές εξόδους στην πόλη.

Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!

Η γνωστή πολιτικός επέλεξε να μοιραστεί αυτό το στιγμιότυπο με τους followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια κοινή τους selfie. Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λιτή φράση «Αντίο Φεστιβάλ», αποχαιρέτησε με αυτόν τον τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

τσαρουχας

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά του γράφοντας «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», με την ίδια να απαντά τρυφερά «Όλα μαζί…». Οι δυο τους συγκατοικούν στη Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας παράλληλα τον χρόνο τους ανάμεσα σε Αθήνα και Κύπρο λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, ενώ συνεχίζουν να κρατούν μια ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια προβολή και την προσωπική τους ευτυχία.

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ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
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