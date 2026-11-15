Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ορθολογική χρήση του νερού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στη Σέριφο, με κεντρικό σύνθημα «Κάθε σταγόνα μετράει».

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται έξι καθημερινές συνήθειες που συχνά οδηγούν σε άσκοπη σπατάλη νερού: το βούρτσισμα των δοντιών με ανοιχτή βρύση, το πλύσιμο των λαχανικών, το ντους, το πότισμα, το πλύσιμο των οχημάτων και οι βρύσες που στάζουν.

Μέσα από έξι ενημερωτικά βίντεο, η καμπάνια μεταφέρει με απλό και δημιουργικό τρόπο πρακτικά μηνύματα εξοικονόμησης, απευθυνόμενη τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νεότερων γενεών.

Η ενημερωτική καμπάνια υλοποιείται από τον Δήμο Σερίφου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΜΑ και με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, επιχειρώντας να αναδείξει τη σημασία της εξοικονόμησης νερού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η λειψυδρία και η παρατεταμένη ανομβρία ασκούν αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους των νησιών.

Ο δήμαρχος Σερίφου, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η αλλαγή καθημερινών συνηθειών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ώστε να επιτευχθεί η λελογισμένη χρήση του νερού από όλους.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΜΑ Κατερίνα Ανδρούτσου, επισήμανε ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που δεν μπορεί να αναπληρωθεί απεριόριστα, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί κάθε σταγόνα μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

Την παραγωγή των έξι ενημερωτικών βίντεο ανέλαβε η εταιρεία Red Line, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Αλεξόπουλο και τον creative manager Χάρη Μαχαίρα.

Γιατί η προστασία του νερού είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε σταγόνα μετράει!

