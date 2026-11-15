Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό

Των φρονίμων τα παιδιά πριν διψάσουν παίρνουν μέτρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.26 , 14:43 Άγιος Δημήτριος: Συναγερμός από τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες
15.11.26 , 14:25 Γαλλία: Χάκερς έκλεψαν προσωπικά στοιχεία 22 εκατομμυρίων ανθρώπων
15.11.26 , 14:23 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 16/11/2026 – 22/11/2026
15.11.26 , 14:08 Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Δείτε τις τάσεις και τα χρώματα της χρονιάς
15.11.26 , 14:00 20 λεπτά άσκησης για μπουστάρισμα σωματικής και ψυχικής ενέργειας
15.11.26 , 13:59 Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό
15.11.26 , 13:40 Ελένη Τοπαλούδη: Επιστρέφει στον Άρειο Πάγο η καταδίκη του Έλληνα δράστη
15.11.26 , 13:38 Άλλαξαν ξανά τα δεδομένα για Ντόρσεϊ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
15.11.26 , 13:24 Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβεστες
15.11.26 , 12:39 Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
15.11.26 , 12:34 Stars System: Έρχεται μία εβδομάδα πιεστική και εύφλεκτη!
15.11.26 , 12:23 Καματερό: «Σβήνω, πρόσεχε το παιδί» – Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης
15.11.26 , 12:06 Κροατία: Νεκρός ασθενής ψυχιατρείου - Τον χτύπησαν νοσηλευτές
15.11.26 , 11:32 Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
15.11.26 , 11:10 Τα Φαντάσματα: Απόψε, νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Καματερό: «Σβήνω, πρόσεχε το παιδί» – Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης
Μαλέσκου: Ρωτήθηκε για τον σύζυγό της και έδωσε μία απρόσμενη απάντηση
Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρωτοβουλία για την εξοικονόμηση νερού στη Σέριφο με το σύνθημα "Κάθε σταγόνα μετράει".
  • Επικεντρώνεται σε έξι καθημερινές συνήθειες που οδηγούν σε σπατάλη νερού: βούρτσισμα δοντιών, πλύσιμο λαχανικών, ντους, πότισμα, πλύσιμο οχημάτων, βρύσες που στάζουν.
  • Η καμπάνια υλοποιείται από τον Δήμο Σερίφου και την ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΜΑ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
  • Στόχος είναι η αλλαγή συνηθειών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους κατοίκους και επισκέπτες.
  • Η πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΜΑ τονίζει τη σημασία προστασίας του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου.

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ορθολογική χρήση του νερού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στη Σέριφο, με κεντρικό σύνθημα «Κάθε σταγόνα μετράει».

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται έξι καθημερινές συνήθειες που συχνά οδηγούν σε άσκοπη σπατάλη νερού: το βούρτσισμα των δοντιών με ανοιχτή βρύση, το πλύσιμο των λαχανικών, το ντους, το πότισμα, το πλύσιμο των οχημάτων και οι βρύσες που στάζουν.

Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό

Μέσα από έξι ενημερωτικά βίντεο, η καμπάνια μεταφέρει με απλό και δημιουργικό τρόπο πρακτικά μηνύματα εξοικονόμησης, απευθυνόμενη τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νεότερων γενεών.

Η ενημερωτική καμπάνια υλοποιείται από τον Δήμο Σερίφου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΜΑ και με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, επιχειρώντας να αναδείξει τη σημασία της εξοικονόμησης νερού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η λειψυδρία και η παρατεταμένη ανομβρία ασκούν αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους των νησιών.

Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό

Ο δήμαρχος Σερίφου, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η αλλαγή καθημερινών συνηθειών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ώστε να επιτευχθεί η λελογισμένη χρήση του νερού από όλους.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΜΑ  Κατερίνα Ανδρούτσου, επισήμανε ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που δεν μπορεί να αναπληρωθεί απεριόριστα, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθεί κάθε σταγόνα μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό

Την παραγωγή των έξι ενημερωτικών βίντεο ανέλαβε η εταιρεία Red Line, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Αλεξόπουλο και τον creative manager Χάρη Μαχαίρα.

Γιατί η προστασία του νερού είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε σταγόνα μετράει!
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΙΦΟΣ
 |
ΝΕΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγιος Δημήτριος: Τρεις επιθέσεις σε ανήλικες
Ελλαδα
Άγιος Δημήτριος: Συναγερμός από τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες
Ελένη Τοπαλούδη: Στον Άρειο Πάγο Η Υπόθεση
Ελλαδα
Ελένη Τοπαλούδη: Επιστρέφει στον Άρειο Πάγο η καταδίκη του Έλληνα δράστη
Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβέστες
Ελλαδα
Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβεστες
Φωτιά τώρα στη Μεταμόρφωση
Ελλαδα
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση
Πολυτεχνείο 2026: Εκδηλώσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ελλαδα
Πολυτεχνείο 2026: Άνοιξαν οι πύλες για τον τριήμερο εορτασμό
Καματερό: Ένταση στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η 36χρονη
Ελλαδα
Καματερό: Ένταση ανάμεσα στον σύζυγο της 36χρονης και τον 38χρονο οδηγό
Ζεφύρι: Τα σενάρια για τη φωτιά
Ελλαδα
Φωτιά Ζεφύρι: Ο 23χρονος είχε ορκιστεί πυροσβέστης πριν από δύο μήνες
Επέτειος Πολυτεχνείου
Ελλαδα
Πολυτεχνείο 2026: Επί ποδός 5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερα
«Ψηφιακό Κιτ» Έκτακτης Ανάγκης
Ελλαδα
«Ψηφιακό κιτ» έκτακτης ανάγκης: Τι περιλαμβάνει - Οδηγίες προετοιμασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top