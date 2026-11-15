Φωτιά Ζεφύρι: Ο 23χρονος είχε ορκιστεί πυροσβέστης πριν από δύο μήνες

Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας και τα δύο σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 23χρονος πυροσβέστης και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Ζεφύρι, μόλις δύο μήνες μετά την ορκωμοσία του 23χρονου.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι έρευνες επικεντρώνονται σε υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα.
  • Δύο σενάρια εξετάζονται για τον θάνατο των πυροσβεστών: γλίστρημα στη σκάλα ή εγκλωβισμός στο υπόγειο.
  • Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει, συμπεριλαμβανομένης μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα θα διενεργήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της φωτιάς.

Μόλις δύο μήνες είχε συμπληρώσει στο Πυροσβεστικό Σώμα ο 23χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στη φονική φωτιά στο Ζεφύρι, μαζί με τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη. Το νεαρό στέλεχος είχε ορκιστεί πρόσφατα, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, όμως η πρώτη του διαδρομή στο Σώμα έμελλε να είναι τραγικά σύντομη.

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες κατά την κατάσβεση φωτιάς

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ερευνών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, βρίσκονται τα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που εντοπίστηκαν στο κλιμακοστάσιο. Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους.

Μόλις δύο μήνες είχε ορκιστεί στην Πυροσβεστική ο 23χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι

Μόλις δύο μήνες είχε ορκιστεί στην Πυροσβεστική ο 23χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαρύ πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τόσο τα αίτια της φωτιάς όσο και τα κρίσιμα λεπτά της επιχείρησης κατάσβεσης.

Φωτιά Ζεφύρι: Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας στο επίκεντρο της έρευνας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στα ευρήματα από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο, μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τραγωδία Ζεφύρι: Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν σκουπίδια, πλαστικά και διάφορα άλλα υλικά, ενώ ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονται και υπολείμματα από ξυλόσομπα.

Βαρύ πένθος στην Πυροσβεστική από τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ζεφύρι

Βαρύ πένθος στην Πυροσβεστική από τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ζεφύρι

Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό, η 34χρονη γυναίκα, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, την οποία χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση του ισόγειου χώρου όπου διέμεναν.

Η Πυροσβεστική, αναφερόμενη στα μέχρι τώρα ευρήματα, επισημαίνει:

Φωτιά Ζεφύρι: Εξετάζονται τρία άτομα που διέμεναν σε άλλο χώρο του κτιρίου

«Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν υπολείμματα από ξυλόσπομπα, που εκτιμάται ότι είναι η αιτία της φωτιάς

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν υπολείμματα από ξυλόσπομπα, που εκτιμάται ότι είναι η αιτία της φωτιάς

Πρόκειται για ένα από τα βασικά στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά και πώς εξαπλώθηκε στο κτίριο.

Φωτιά Ζεφύρι: Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Εξίσου κρίσιμα είναι τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ζεφύρι: Το κτίριο «παγίδα θανάτου» -«Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό»

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν δύο ενδεχόμενα.

Το πρώτο σενάριο θέλει τους δύο άνδρες να γλιστρούν στη σκάλα του κτιρίου και να πέφτουν στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Η Πυροσβεστική ερευνά μήπως οι δύο πυροσβέστες γλίστρησαν στη σκάλα κι εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου

Η Πυροσβεστική ερευνά μήπως οι δύο πυροσβέστες γλίστρησαν στη σκάλα κι εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά τον εγκλωβισμό τους στο υπόγειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, οι δύο πυροσβέστες ενδέχεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού καπνού και των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό.

Συνελήφθησαν μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Μάλιστα, ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, καθώς οι φιάλες αέρα που έφεραν στην πλάτη τους είχαν πλέον αδειάσει.

Οι δύο εκδοχές παραμένουν υπό διερεύνηση. Τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών, αλλά και οι συνθήκες που οδήγησαν στον εγκλωβισμό τους, δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Φωτιά Ζεφύρι: Τρεις συλλήψεις – Αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος

Για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις.

Ερευνάται επίσης μήπως έχασαν τον προσανατολισμό τους από τις αναθυμιάσεις

Ερευνάται επίσης μήπως έχασαν τον προσανατολισμό τους από τις αναθυμιάσεις

Ειδικότερα, συνελήφθησαν μία 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Φωτιά Ζεφύρι: Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους

Η είδηση του θανάτου των δύο πυροσβεστών έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους.

Ο 23χρονος είχε ορκιστεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μόλις δύο μήνες πριν από την τραγωδία, έχοντας ολοκληρώσει τη φοίτησή του στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Ήταν μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της σχολής.

Για τη φωτιά συνελήφθησαν μια μητέρα με τις δύο ανήλικες κόρες της και αναζητάται ο σύζυγός της

Για τη φωτιά συνελήφθησαν μια μητέρα με τις δύο ανήλικες κόρες της και αναζητάται ο σύζυγός της

Μαζί του έχασε τη ζωή του ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο 44χρονος αρχιπυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι

Ο 44χρονος αρχιπυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε και ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών. Ο άνδρας κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Παραμένει, ωστόσο, νοσηλευόμενος, ενώ φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και να έχει υποστεί νευρικό κλονισμό μετά τον θάνατο των δύο συναδέλφων του.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Η Πυροσβεστική έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στο Ζεφύρι

Η Πυροσβεστική έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στο Ζεφύρι

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια, παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Φωτιά Ζεφύρι: Ένορκη διοικητική εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Πυροσβέστες κατήγγειλαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν κληθεί να σβήσουν φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο

Πυροσβέστες κατήγγειλαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν κληθεί να σβήσουν φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, με στόχο να δοθούν απαντήσεις για την έναρξη και την εξάπλωση της φωτιάς, αλλά και για όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

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