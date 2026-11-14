Τραγωδία Ζεφύρι: Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Διατάχθηκε ΕΔΕ

23 και 44 ετών οι πυροσβέστες που σκοτώθηκαν - Ένας τραυματίας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για την τραγωδία στο Ζεφύρι / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (14/11/'26)

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Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ένας πυροσβέστης είναι τραυματίας και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες κατά την κατάσβεση φωτιάς

Ζεφύρι: Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 11:40 το πρωί. 

Ζεφύρι

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες 23 και 44 ετών στην κατάρρευση κτιρίου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης / Eurokinissi

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, συνέβη απίστευτη τραγωδία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, εσωτερικός τοίχος κατέρρευσε λόγω της φωτιάς. 

Ζεφύρι

Σε παγίδα θανάτου μετατράπηκε το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι / Eurokinissi

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Νεκροί είναι δύο πυροσβέστες 23 και 44 ετών.

Λίγο αργότερα, ένας τρίτος πυροσβέστης ανασύρθηκε τραυματισμένος, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο «λύγισαν» μη μπορώντας να κρύψουν τη συντριβή τους για τους συναδέλφους τους. 

Ζεφύρι

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος / Eurokinissi

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτή η νέα τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα διερευνούν οι Αρχές.

ΕΔΕ για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στον δήμο Φυλής εκφράζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ζεφύρι

Ζεφύρι: «Λύγισαν» οι πυροσβέστες για τους δύο νεκρούς συναδέλφους τους /  Eurokinissi

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Τουρνάς: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

Τα βαθύτερα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο Φυλής, εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Παράλληλα ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ) .

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

 

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