Mαρούσι: Συνελήφθησαν δύο άτομα για την επίθεση σε γυναίκα

Αναζητείται ο τρίτος από τους δράστες

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι δύο από τους τρεις δράστες της άγριας ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης στο Μαρούσι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του τρίτου εμπλεκόμενου.

Άγρια ληστεία στο Μαρούσι: Της άρπαξαν την αλυσίδα και την πέταξαν κάτω

Οι δράστες είχαν αρπάξει με βία τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της γυναίκας και την είχαν ρίξει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Το βίντεο από την επίθεση καταγράφει την απίστευτη αγριότητα με την οποία κινήθηκαν. 

Mαρούσι: Συνελήφθησαν δύο άτομα για την επίθεση σε γυναίκα

Το χρονικό της επίθεσης στο Μαρούσι 

Ήταν 10 το πρωί, στην καρδιά του Αμαρουσίου. Η ηλικιωμένη περπατούσε ανυποψίαστη στο πεζοδρόμιο, σπρώχνοντας το καρότσι με τα ψώνια της, όταν την πλησίασαν τρεις άνδρες. Ο ένας της επιτέθηκε, της τράβηξε με δύναμη τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό και την πέταξε στο έδαφος. 

Η γυναίκα έπεσε με δύναμη, χτυπώντας το κεφάλι της τόσο στο πεζοδρόμιο όσο και σε ένα σιδερένιο κολωνάκι. Αμέσως μετά, οι τρεις δράστες εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά. 

Και οι τρεις δράστες είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, γεγονός που επέτρεψε στις κάμερες ασφαλείας να καταγράψουν καθαρά τα χαρακτηριστικά τους. 

Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον λαιμό. Ευτυχώς, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. 

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