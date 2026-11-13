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Από σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διαδικασία αφορά φοιτητές που φοιτούν σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Οι φοιτητές εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς (username και password) που διαθέτουν για την πρόσβαση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ, όπως η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος.

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