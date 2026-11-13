Καιρός: Αφρικανική σκόνη, ισχυροί νοτιάδες και θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς

Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

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Καιρος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)
Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, ενημερώνει για τις αλλαγές στο σκηνικό του καιρού / TikTok @starchannelnews

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Με έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενισχυμένους νοτιάδες και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα. Σήμερα, Παρασκευή 13/11 και αύριο, Σάββατο 14/11 αναμένεται η κορύφωση του φαινομένου, με την ατμόσφαιρα να επιβαρύνεται από τη σκόνη και την αυξημένη υγρασία, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας την Παρασκευή τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Παράλληλα, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και ασθενείς ψιχάλες στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες.

Καιρός: Έρχονται ξανά βροχές και αφρικανική σκόνη

Το Σάββατο το σκηνικό θα παραμείνει ιδιαίτερα θερμό, με τους νοτιάδες να φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα, ενώ από το μεσημέρι θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, συμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Κυριακή και Δευτέρα υποχωρεί η σκόνη – Πτώση της θερμοκρασίας

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή από την Κυριακή, καθώς οι βοριάδες θα αρχίσουν να απομακρύνουν την αφρικανική σκόνη, φέρνοντας παράλληλα σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, φτάνοντας τους 16 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Ειδικότερα, στην Αττική την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές μετά το απόγευμα, ενώ το Σάββατο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή θα επικρατήσει περισσότερη συννεφιά και ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 20 βαθμούς.

Καιρός: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα

Στη Θεσσαλονίκη θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια μέχρι και το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Την Κυριακή, ωστόσο, αναμένονται τοπικές βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, μετά το πρόσκαιρα θερμό και επιβαρυμένο από την αφρικανική σκόνη σκηνικό, οι βοριάδες της Κυριακής θα επαναφέρουν πιο φθινοπωρινές συνθήκες στη χώρα.
 

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