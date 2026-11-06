Με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει περισσότερο χειμώνα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ωστόσο, η εικόνα αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από την Κυριακή, καθώς οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν και η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα.

Γιάννης Καλλιάνος: Κρύο και ισχυροί βοριάδες μέχρι τη Δευτέρα

Την επιμονή των χαμηλών θερμοκρασιών και των βοριάδων ανέδειξε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Όπως εξήγησε, η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου 4 με 5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι και τη Δευτέρα. Ενδεικτικά, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 17 βαθμούς την Παρασκευή, να κινηθούν κοντά στους 16 βαθμούς το Σαββατοκύριακο και να υποχωρήσουν στους 15 βαθμούς τη Δευτέρα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση του κρύου, με τις ριπές στο Αιγαίο να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ψύχρα και στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, στα βόρεια προάστια της Αθήνας η αίσθηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 7 βαθμούς Κελσίου.

Η μεταβολή προς πιο ήπιες συνθήκες αναμένεται από την Τρίτη, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Πότε εξασθενούν οι βοριάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Στην επιμονή των βοριάδων, αλλά και στην αλλαγή του καιρού από την Κυριακή, στάθηκε και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με την έντασή τους να διατηρείται μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, λίγες βροχές αναμένονται κυρίως στις ανατολικές περιοχές, ενώ καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι οι πρωινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, διατηρώντας την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επιμένουν οι βοριάδες.

Η εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να βελτιωθεί από την Κυριακή. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, με την επόμενη εβδομάδα να αποκτά πιο ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος.

Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να διαφαίνεται, με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, κάποια επικίνδυνη κακοκαιρία.