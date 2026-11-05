Λευτέρης Πανταζής: Αφιερώνει το «Ωραιότερο πλάσμα» στην κόρη του, Κόνι

Βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται κάθε εβδομάδα η κόρη του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Πανταζής παρακολούθησε την κόρη του, Κόνι Μεταξά, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.
  • Η Κόνι προσκάλεσε τον πατέρα της να τραγουδήσει μαζί της κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
  • Ο Λευτέρης ερμήνευσε το «Ωραιότερο πλάσμα», αφιερώνοντάς το στην κόρη του.
  • Η σχέση τους είναι ιδιαίτερα δυνατή και συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Μια ξεχωριστή και πολύ τρυφερή στιγμή με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή μοιράστηκε η Κόνι Μεταξά, το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται κάθε εβδομάδα η κόρη του για να την απολαύσει στη σκηνή. Ωστόσο δεν έμεινε μόνο στον ρόλο του θεατή. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Κόνι Μεταξά διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της και τον προσκάλεσε να τραγουδήσει μαζί της.

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Ο γνωστός τραγουδιστής ανταποκρίθηκε φυσικά, στο κάλεσμά της, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Ωραιότερο πλάσμα», αφιερώνοντάς το στην κόρη του.

πανταζης κονι

Μπαμπάς και κόρη έχουν μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση και δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγουν να μοιραστούν με το κοινό τους στιγμές από την καθημερινότητά τους.

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ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
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