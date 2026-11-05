Μια ξεχωριστή και πολύ τρυφερή στιγμή με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή μοιράστηκε η Κόνι Μεταξά, το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται κάθε εβδομάδα η κόρη του για να την απολαύσει στη σκηνή. Ωστόσο δεν έμεινε μόνο στον ρόλο του θεατή. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Κόνι Μεταξά διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της και τον προσκάλεσε να τραγουδήσει μαζί της.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανταποκρίθηκε φυσικά, στο κάλεσμά της, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Ωραιότερο πλάσμα», αφιερώνοντάς το στην κόρη του.

Μπαμπάς και κόρη έχουν μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση και δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγουν να μοιραστούν με το κοινό τους στιγμές από την καθημερινότητά τους.