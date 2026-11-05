Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Σήμερα θα γιόρταζε τα 70α γενέθλιά του

Η κόρη του τίμησε τη μνήμη του ανήμερα των γενεθλίων του

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Celebrities & Gossip Νεα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η μοναχοκόρη του, Μαρία - Κλάρα, θυμάται στιγμές από την κοινή τους ζωή / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα γιόρταζε τα 70α γενέθλιά του.
  • Η κόρη του, Μαρία-Κλάρα, δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία για να τιμήσει τη μνήμη του.
  • Ο Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 63 ετών από καρδιακή προσβολή.
  • Η τελευταία του συναυλία πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του, στον Βόλο.
  • Η απώλεια του Μαχαιρίτσα είχε προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Επτά χρόνια μετά την απώλειά του, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας εξακολουθεί να βρίσκεται στις σκέψεις και στις καρδιές των ανθρώπων που τον αγάπησαν. Η σημερινή ημερομηνία, ωστόσο, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένειά του, καθώς στις 5 Νοεμβρίου ο σπουδαίος τραγουδοποιός θα συμπλήρωνε τα 70 του χρόνια.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η κόρη του, Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα, έκανε μια τρυφερή αναδρομή στο παρελθόν, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Σε αυτήν ποζάρει στην αγκαλιά του πατέρα της, σε μια στιγμή γεμάτη χαμόγελα και αγάπη.

7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του

Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με στίχους από το τραγούδι «Μηχανικά», που κυκλοφόρησε το 1984 από τους Τερμίτες, το συγκρότημα με το οποίο είχε συνδεθεί ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στα πρώτα του μουσικά βήματα.

«Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ… Μα βγαίνω έξω απ’ τ’ όνειρο με τρόπο ξαφνικό…», έγραψε η Μαρία-Κλάρα, τιμώντας με τον δικό της τρόπο τη μνήμη του πατέρα της.

 

Η απώλεια που άφησε το δικό της αποτύπωμα

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας. Μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του συναυλία στον Βόλο, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Η είδηση του θανάτου του είχε προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό, που είχε αγαπήσει τη χαρακτηριστική φωνή, τα τραγούδια και την ξεχωριστή μουσική του διαδρομή.

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ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
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