Σε αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Βιέννη μετά από απειλή ύπαρξης βόμβας επέβαινε και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου!

Σε ανάρτησή του στα social media μετά την προσγείωση στην πρωτεύουσας της Αυστρίας, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε:

«Καλησπέρα από τη Βιέννη! Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε. Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς. Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη ασφαλείας».

Να σημειωθεί ότι σημειώθηκε σήμερα μπαράζ απειλών για βόμβα σε 25 πτήσεις στην Ευρώπη, δύο εκ των οποίων ήταν της ελληνικής εταιρείας Aegean. Για τον ίδιο λόγο ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ

Η ανακοίνωση της Aegean

Σε ανακοίνωσή της η Aegean αναφέρει για τις απειλές για ύπαρξη βόμβας σε δύο διεθνείς πτήσεις της εταιρείας:



«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

