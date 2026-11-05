Και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου σε πτήση με απειλή για βόμβα!

Τι έγραψε σε ανάρτησή του από τη Βιέννη όπου προσγειώθηκε

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Απειλή για βόμβα σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο / Bίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου ήταν επιβάτης σε πτήση που προσγειώθηκε στη Βιέννη λόγω απειλής βόμβας.
  • Μετά τον έλεγχο των αυστριακών Αρχών, διαπιστώθηκε ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.
  • Σήμερα, 5 Νοεμβρίου, υπήρξαν 25 απειλές για βόμβα σε πτήσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων δύο πτήσεων της Aegean.
  • Η Aegean επιβεβαίωσε τις απειλές και ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
  • Η ασφάλεια των επιβατών και πληρωμάτων παραμένει προτεραιότητα για την Aegean.

Σε αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Βιέννη μετά από απειλή ύπαρξης βόμβας επέβαινε και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου

Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Σε ανάρτησή του στα social media μετά την προσγείωση στην πρωτεύουσας της Αυστρίας, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε:

«Καλησπέρα από τη Βιέννη! Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε. Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς. Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη ασφαλείας».

Να σημειωθεί ότι σημειώθηκε σήμερα μπαράζ απειλών για βόμβα σε 25 πτήσεις στην Ευρώπη, δύο εκ των οποίων ήταν της ελληνικής εταιρείας Aegean. Για τον ίδιο λόγο ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ

Η ανακοίνωση της Aegean

Σε ανακοίνωσή της η Aegean αναφέρει για τις απειλές για ύπαρξη βόμβας σε δύο διεθνείς πτήσεις της εταιρείας: 
     
«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας». 
 

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