Μητσοτάκης: «Εμείς αποκαλύπτουμε και διώκουμε την παρανομία»

«Όταν το 2023 δεσμευθήκαμε για νομιμότητα παντού, ξέραμε ότι ο δρόμος δεν θα ήταν εύκολος, ότι θα έπρεπε να συγκρουσθούμε με αγκυλώσεις και με βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες ατιμωρησίας. Και επιπλέον, ξέραμε ότι θα έπρεπε να οργανωθούμε καλά και γρήγορα, καθώς η παρανομία εξελίσσεται δυστυχώς και αυτή με μεγάλες ταχύτητες. Αυτή η δέσμευση, ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί βάση του συμβολαίου που υπογράψαμε με τους πολίτες. Έτσι, αυτό το σύνθημα «νομιμότητα παντού» μετατράπηκε σε μια καθημερινή μάχη παντού» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής.

«Στις γειτονιές, ώστε οι οικογένειες να νιώσουν ασφάλεια. Στους δρόμους, με τις κάμερες, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα αλκοτέστ να σώζουν ζωές. Στα γήπεδα, με τα μέτρα κατά της βίας και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως να μην το ξεχνούμε, και στα πανεπιστήμια, με τις γιάφκες και τις καταλήψεις να αποτελούν πια παρελθόν. Μια μάχη που σταδιακά απλώθηκε στους αιγιαλούς και στις παραλίες, όπου με τη βοήθεια εφαρμογών μέχρι και drones αποκαταστάθηκε η ελεύθερη πρόσβαση. Και μια μάχη η οποία φυσικά επεκτάθηκε και στην αγορά, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα να πολεμούν αποτελεσματικά πλέον τη φοροδιαφυγή.

Και βέβαια και στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Με πρώτο παράδειγμα και σημαντικό του ίσως, την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταφορά της λειτουργίας του στην ΑΑΔΕ, τη δημιουργία ενός νέου, δίκαιου και διαφανούς συστήματος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων» πρόσθεσε.

«Στόχος μας ήταν και παραμένει ο ίδιος, η ολική επαναφορά του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι την επιλογή αυτή δικαιώνουν τα πράγματι εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη δράση αυτής της ειδικής δομής. «Την οποία συγκροτήσαμε έχοντας μια πολύ δύσκολη αποστολή. Να εντοπίζει, να διεισδύει και να διαλύει τελικά τα συνδικάτα της ανομίας, οργανώσεις βαριάς παρανομίας που μπορεί να θεωρούν ότι είναι ανώτεροι και από τους νόμους του κράτους» ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν υπογραμμίζοντας: «Παραπάνω από 1.500 υποθέσεις, παραπάνω από 260 σκληρές συμμορίες, κάθε είδους, από κυκλώματα παράνομης διακίνησης καυσίμων, κλέβανε ουσιαστικά ανυποψίαστους πολίτες στην αντλία, λαθρεμπόρια τσιγάρων, διασυνοριακό έγκλημα, μέχρι δίκτυα τα οποία λυμαίνονται εφορίες, πολεοδομίες, φυλακές.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές επιτυχίες, σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, που δηλώνουν επιχειρησιακή επάρκεια, επαγγελματισμό, αλλά και απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον. Κυρίως, όμως, είναι επιτυχίες που αφήνουν ένα πολύ έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι επιτυχίες που έχουν έναν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Κάθε απειλή τελικά που εξουδετερώνεται σημαίνει μια καλύτερη ζωή για όλους. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία ο προσανατολισμός αυτής της υπηρεσίας στα μεγάλα ψάρια της παρανομίας και της αυθαιρεσίας».

Επίσης ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι υποκριτές αυτοί που αναρωτιούνται γιατί έχουμε τώρα αυτές τις αποκαλύψεις.

«Απ' την άλλη πλευρά, τολμώ να πω ότι είναι υποκριτές αυτοί οι οποίοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Σας απαντώ λοιπόν ότι η είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία. Παρανομία δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Η είδηση είναι ότι επιτέλους αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο. Κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί έργο της κυβέρνησης, αλλά αποτελεί πρώτα και πάνω απ' όλα έργο δικό σας» είπε.

«Θυμίζω ότι παλαιότερα ούτε εξειδικευμένες διωκτικές αρχές είχαμε, ούτε ψηφιακά εργαλεία, ούτε κυρίως οριζόντια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Περάσαμε από εποχές όπου άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν, σωρηδόν κρατούμενους. Περάσαμε από εποχές όπου λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, άλλαζαν προς το ευνοϊκότερο ποινικοί κώδικες. Ενώ όλα αυτά δεν κρύβονται πίσω από κανένα rebranding και από διάφορα αφελή σχόλια που περίπου υπονοούν ότι παλιότερη εγκληματικότητα απουσίαζε, ενώ όλοι τάχα ζούσαμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Το ανάποδο ισχύει. Εμείς προωθήσαμε μια σειρά από διατάξεις που αυστηροποιούν τις ποινές, αλλάζοντας τον ποινικό κώδικα. Τον περασμένο Ιούνιο, κλείσαμε παραθυράκια που επέτρεπαν οι ελεγχόμενοι ενδεχομένως να ειδοποιούνται εκ των προτέρων για τους ελέγχους. Κι έτσι, η δίωξη πλέον προηγείται, μπλοκάροντας κάθε πιθανή απόπειρα συγκάλυψης διαφυγής των ενόχων, ενδεχόμενης καταστροφής στοιχείων» πρόσθεσε.

«Δυστυχώς, όλες αυτές οι νομοθετικές, σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ψηφίστηκαν μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Επομένως, δεν είμαστε πλέον όλοι το ίδιο και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και διεθνώς» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει και στον τομέα της αντιμετώπισης της βαριάς παρανομίας με πρωταγωνιστή τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος» ανέφερε.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πια οι διωκτικές αρχές αλλά και οι εισαγγελικοί λειτουργοί συνεργάζονται με τρόπο πρωτοφανή για τα δεδομένα της πατρίδας μας. «Αστυνομική έρευνα, φορολογική διασταύρωση, κρίσιμο σε αυτό ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δικαστική συνδρομή, λειτουργούν πια ως ένα ενιαίο κέντρο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας όποιες χαραμάδες ασυδοσίας και ασυλίας μπορεί να υπάρχουν. Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, γίνεται πλέον φανερό σε όλα τα πεδία. Από την άμεση εξιχνίαση θλιβερών τραγικών περιστατικών, όπως αυτό της έκρηξης στην Πλάκα, μέχρι τις αποκαλύψεις εγκλημάτων, ύστερα από πολύμηνες έρευνες, υποθέσεις του μπάσκετ, της Pizza fan, του "Xωριάτικου", τη θλιβερή, τραγική αυτή υπόθεση μιας MKO, η οποία ουσιαστικά έβγαζε χρήματα στις πλάτες πονεμένων οικογενειών, όλες αυτές είναι παρανομίες με μεγάλο οικονομικό περιεχόμενο» είπε.

«Και θέλω επίσης εδώ να τονίσω ότι συνολικά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2025 και ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό και για το έτος 2026. Είναι μεγάλη εθνική επιτυχία, πρωτίστως της ανεξάρτητης αρχής δημοσιών εσόδων.

Το κενό ΦΠΑ, η απόσταση η οποία χωρίζει τον ΦΠΑ, τον οποίον πρέπει να εισπράττει η χώρα, από αυτόν τον οποίον πραγματικά εισπράττει, έπεσε από το 24% στο 9,5%. Έχουμε φτάσει πια κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν κηρύξαμε, κυρίες και κύριοι, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ως μια μορφή δραστηριότητας, εντός εισαγωγικών, με βαρύ αντικοινωνικό αποτύπωμα, πολλοί έσπευσαν τότε να μας χλευάσουν. Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Κι όμως έγιναν πράξη, με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με τα ψηφιακά τιμολόγια, με τις έξυπνες διασταυρώσεις που πιά η τεχνητή νοημοσύνη, μας επιτρέπει να κάνουμε, με τους στοχευμένους ελέγχους, με τη μεθοδική έρευνα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ποσά τα οποία μπορούν να επιστρέφουν στην κοινωνία, χρηματοδοτούν τελικά τα πλεονάσματα και μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίζουμε τους πολίτες απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η νομιμότητα παντού, συνιστά μια πολυεπίπεδη πολιτική επιλογή του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους παράσιτα, αλλά και με τα δικά του, τις ίδιες τις παθογένειες του κράτους, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες έρευνες στις πολεοδομίες. Γι' αυτό και το ξεκαθαρίζω, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να βάζουν πλάτη σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη διοίκηση. Θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν. Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από μια αποφασισμένη πολιτεία».

«Και δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο ανοχής απέναντι σε όσους επιχειρούν να επιβάλλουν τη δική τους παράνομη εξουσία. Και ξέρω ότι πρόκειται για έναν αγώνα διαρκείας, έναν αγώνα σύνθετο, έναν αγώνα επίμονο. Όμως, κύριε υπουργέ, η αρχή έγινε και το ποτάμι εδώ δεν γυρίζει πίσω. Αντίθετα, το ποτάμι παίρνει όλο και μεγαλύτερη ορμή από τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτές του ελληνικού FBI» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και συνεχάρη τις γυναίκες και τους άντρες της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με την αυταπάρνηση, τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητά τους.