Η Έλλη Κοκκίνου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως δεν έχει κανέναν λόγο να κρύβεται πίσω από φίλτρα και περιττές υπερβολές, καθώς η φυσικότητα είναι κάτι που φαίνεται να απολαμβάνει στην καθημερινότητά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο μέσα από το σπίτι της, ποζάροντας στην κάμερα εντελώς αμακιγιάριστη, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και χωρίς φίλτρα.

Με άνεση και αυθορμητισμό, έδειξε τη φυσική της εικόνα, αποδεικνύοντας πόσο ακομπλεξάριστη είναι.

Η ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους followers της να γεμίζουν τα σχόλια με κολακευτικά λόγια και να της εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη φυσική της ομορφιά.

Άλλωστε, η Έλλη Κοκκίνου φαίνεται πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία για να σταθεί μπροστά στην κάμερα, επιλέγοντας να μοιράζεται με το κοινό της και τις πιο απλές, καθημερινές στιγμές της.