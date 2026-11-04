GNTM: Τρέιλερ 9/11/26 - «Θα Σας Γδύσουμε!»

Μετά τη συγκινητική αποχώρηση του Νικολόζι, το GNTM ετοιμάζεται για μια εβδομάδα-φωτιά, καθώς η Δευτέρα και η Τρίτη φέρνουν δύο συναρπαστικά επεισόδια γεμάτα ανατροπές, υψηλή μόδα και έντονες αποκαλύψεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

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Η αποψινή βραδιά άφησε τους πάντες άφωνους, καθώς ο Νικολόζι αποχαιρέτησε οριστικά το όνειρο του διαγωνισμού έπειτα από μια «μονομαχία» παραμονής με τον Ζαν. Bottom 3 βρέθηκε και ο Χρύσανθος, ο οποίος σώθηκε οριακά χάρη στην ασυλία του. Το κλίμα στο σπίτι παραμένει φορτισμένο, αλλά ο χρόνος στο παιχνίδι δεν σταματά ποτέ και οι απαιτήσεις χτυπούν κόκκινα.

«Δε θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!»

Η δράση μεταφέρεται αμέσως στα επόμενα επεισόδια, με το επόμενο concept να προβλέπεται άκρως εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό, αποτελώντας μια ωδή στην ομορφιά όπου οι τέσσερις εποχές θα χωριστούν και κάθε παιδί θα γίνει ένας μήνας για το GNTM Calendar.

Μέσα σε όλα, η Μπέττυ Μαγγίρα δίνει τον τόνο με την ατάκα «δεν θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!», ανεβάζοντας τον πήχη στα ύψη σε μια τολμηρή δοκιμασία που δοκιμάζει τον επαγγελματισμό των παικτών.

Φυσικά, από το προσκήνιο δεν λείπουν τα γνώριμα συναισθήματα και τα κλάματα, με oρισμένους από τους παίκτες να λυγίζουν υπό την πίεση, τις φράουλες να πέφτουν στο σετ και τις κριτικές να κυμαίνονται από ενθουσιασμό, μέχρι αυστηρές παρατηρήσεις. Την ίδια στιγμή, τα πνεύματα ανάβουν ξανά στο σπίτι με σπόντες για... διπρόσωπα άτομα.

GNTM 7 - Συντονιστείτε Δευτέρα και Τρίτη στις οθόνες σας για να μη χάσετε λεπτό από τις εξελίξεις!