Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;

Ενθουσιασμένος ο Άλεξ Σταυρίδης με το αντικείμενο

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Πρώτη Δημοσίευση: 03.11.26, 18:33
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φώτη Μπόεχερ - Αθανασιάδου, πρώην παίκτρια του MasterChef, παρουσίασε έργο του H.R. Giger στην εκπομπή Cash or Trash.
  • Το έργο είναι μεταξοτυπία με προσωπική αφιέρωση από τη σύζυγο του καλλιτέχνη, Μία Μποντζανίκο.
  • Η αρχική εκτίμηση του έργου ήταν 200 ευρώ λόγω έλλειψης υπογραφής του Giger και πιστοποιητικών.
  • Ο Άλεξ Σταυρίδης, θαυμαστής του Giger, αγόρασε το έργο για 400 ευρώ.
  • Η Φώτη εξέφρασε ικανοποίηση βλέποντας τη χαρά του αγοραστή, παρά την αρχική της προσδοκία για υψηλότερη τιμή.

Η Φώτη Μπόεχερ - Αθανασιάδου, γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στο MasterChef 4 αλλά και ως δημοφιλέας TikToker με χιλιάδες ακολούθους, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Cash or Trash.

Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;

Η αγαπητή μοδίστρα από το Παγκράτι παρουσίασε ένα ιδιαίτερο και συναισθηματικά φορτισμένο αντικείμενο: ένα συλλεκτικό έργο τέχνης του θρυλικού Ελβετού καλλιτέχνη H.R. Giger, πατέρα της «Biomechanical Art» και δημιουργού του εμβληματικού Alien

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Όπως εξήγησε η ίδια η Φώτη, το αντικείμενο αυτό μπορεί για κάποιους να θεωρηθεί «σκοτεινό», για εκείνη όμως έκρυβε πολύ φως. Ζώντας για χρόνια στην πόλη Κουρ της Ελβετίας –γενέτειρα του Giger–, κατάφερε να γνωρίσει προσωπικά την πρώτη σύζυγο του καλλιτέχνη, τη Μία Μποντζανίκο.

Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;

Το έργο αποτελεί μια μεταξοτυπία-πρόβα, την οποία η ίδια η Μία Μποντζανίκο τής χάρισε τα Χριστούγεννα του 2017. Φέρει μάλιστα προσωπική αφιέρωση και υπογραφή στα γερμανικά: «Στην καρδιακή μου φίλη Φωτεινή, με αγάπη».

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Η εκτίμηση και η δημοπρασία

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, εξήγησε πως, παρότι πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι, η απουσία της υπογραφής του ίδιου του καλλιτέχνη (καθώς ο Giger είχε ήδη φύγει από τη ζωή το 2014) κι η έλλειψη επίσημων πιστοποιητικών περιόρισαν την αρχική εκτίμηση στα 200 ευρώ.

Ωστόσο, η ιστορία και η συναισθηματική αξία του αντικειμένου λειτούργησαν μαγνητικά για τους αγοραστές, και ιδιαίτερα για τον Άλεξ Σταυρίδη, ο οποίος δήλωσε τεράστιος θαυμαστής του H.R. Giger.

Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;

Το κλείσιμο της συμφωνίας

Μετά από μια ζωντανή και ευχάριστη διαδικασία προσφορών, ο Άλεξ ανέβασε την προσφορά του στα 400 ευρώ, κερδίζοντας τελικά το έργο τέχνης. 

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Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;

Η Φώτη, παρότι είχε αρχικά στο μυαλό της ένα υψηλότερο ποσό για να υποστηρίξει τον προσωπικό της στόχο, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη βλέποντας τη χαρά στα μάτια του αγοραστή: «Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω το ψαλίδι στη ζωή μιας γυναίκας, αλλά ο Άλεξ χάρηκε τόσο πολύ που ξέχασα γιατί ήρθα. Και τελικά το μόνο που με ένοιαζε ήταν να χαίρεται αυτός...».

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CASH OR TRASH
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CASH OR TRASH ΦΩΤΗ
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ΑΛΕΞ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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MASTERCHEF 4
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H.R. GIGER
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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ΜΙΑ ΜΠΟΝΤΖΑΝΙΚΟ
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