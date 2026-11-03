Σύρος: Καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο

1.537 επιβαίνοντες στο «Crown Iris» - Έλεγχος από δύτες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» στη Σύρο.
  • Στο πλοίο βρίσκονται 1.537 άτομα, 940 επιβάτες και 597 μέλη του πληρώματος.
  • Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν την αξιοπιστία της καταγγελίας.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού μέχρι στιγμής.
  • Η κατάσταση στο λιμάνι είναι σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της καταγγελίας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το λιμάνι της Σύρου, έπειτα από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris». Το περιστατικό αφορά ενδεχόμενη τοποθέτηση μηχανισμού στα ύφαλα του πλοίου, την ώρα που σε αυτό βρίσκονται συνολικά 1.537 άτομα. Από αυτά, 940 είναι επιβάτες και 597 μέλη του πληρώματος.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει προκύψει επιβεβαίωση ότι υπάρχει πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να εξακριβώσουν αν η καταγγελία έχει πραγματική βάση ή όχι. 

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Έλεγχοι στο «Crown Iris» στο λιμάνι της Σύρου

Το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια είναι η αξιοπιστία της καταγγελίας και αν συντρέχει λόγος περαιτέρω μέτρων. 

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Η παρουσία 1.537 ανθρώπων πάνω στο πλοίο εξηγεί και το επίπεδο της κινητοποίησης. Οι επιβεβαιωμένες πληροφορίες περιορίζονται, προς το παρόν, στην καταγγελία, στον αριθμό των επιβαινόντων και στη συνέχιση των ελέγχων. Δεν υπάρχει έως τώρα επίσημη επιβεβαίωση για εντοπισμό μηχανισμού.

 

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