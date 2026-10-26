Γερμανία: Kρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με φορτηγά πλοία - Βίντεο

Παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Markus Schreiber)
Γερμανία: Kρουαζιερόπλοιο Συγκρούστηκε Με Φορτηγά Πλοία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν, το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 συγκρούστηκε με δύο φορτηγά πλοία λόγω θυελλωδών ανέμων.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου ρήγματος 9 μέτρων στο MSC Victorine και καταστροφή σωσίβιων λέμβων.
  • Στο πλοίο επέβαιναν 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Το περιστατικό συνέβη την ώρα που το πλοίο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για ταξίδι 20 ημερών.
  • Βίντεο επιβάτη κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, αποτυπώνοντας τον πανικό των επιβατών.

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν σε λιμάνι της Γερμανίας, όταν κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες προσέκρουσε σε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι το παρέσυραν εκτός πορείας. 

Οι επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 3 έμειναν άναυδοι όταν το πλοίο έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τα φορτηγά πλοία σε λιμάνι της βόρειας Γερμανίας. 

Βίντεο επιβάτη έχει καταγράψει τη στιγμή που το πλοίο μήκους 293 μέτρων να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς ανέμους, ενώ παρασυρόταν μέσα στον τερματικό σταθμό των φορτηγών πλοίων. 

 

 

Το κρουαζιερόπλοιο της TUI πέρασε ξυστά από ένα ακινητοποιημένο φορτηγό πλοίο, προτού προσκρούσει με σφοδρότητα στο χαλύβδινο κύτος του MSC Victorine. Από τη σύγκρουση εκτοξεύτηκαν κομμάτια μετάλλου στη θάλασσα, ενώ ο εκκωφαντικός ήχος της πρόσκρουσης ήταν ανατριχιαστικός. 

 

 

Οι επιβάτες φαίνονται να τρέχουν προς τις καμπίνες τους, προτού το κρουαζιερόπλοιο ακινητοποιηθεί, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των ζημιών. 

Από τη σύγκρουση καταστράφηκαν αρκετές σωσίβιες λέμβοι του Mein Schiff 3, ενώ φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το περιστατικό αποκάλυψαν ένα τεράστιο ρήγμα μήκους περίπου 9 μέτρων στο πλευρό ενός από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

 

 

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μπρεμερχάφεν, την ώρα που το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για ένα ταξίδι 20 ημερών γύρω από τα Κανάρια Νησιά. 

Σύμφωνα με την TUI Cruises, στο πλοίο επέβαιναν τη στιγμή της σύγκρουσης 2.428 παραθεριστές και 922 μέλη πληρώματος. 

Ευτυχώς, δε σημειώθηκαν τραυματισμοί. 

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