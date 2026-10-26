Γερμανία: Kρουαζιερόπλοιο Συγκρούστηκε Με Φορτηγά Πλοία

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν σε λιμάνι της Γερμανίας, όταν κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες προσέκρουσε σε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι το παρέσυραν εκτός πορείας.

Οι επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 3 έμειναν άναυδοι όταν το πλοίο έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τα φορτηγά πλοία σε λιμάνι της βόρειας Γερμανίας.

Βίντεο επιβάτη έχει καταγράψει τη στιγμή που το πλοίο μήκους 293 μέτρων να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς ανέμους, ενώ παρασυρόταν μέσα στον τερματικό σταθμό των φορτηγών πλοίων.

Astonishing amount of damage shown in this new footage of the cruise ship, Mein Schiff 3, colliding with two container ships last night. The ship was leaving the German port of Bremerhaven for a 20 day cruise when it struggled against the high winds. An expensive mistake. https://t.co/vBbUR5uyZO — Miss Jo (@therealmissjo) October 26, 2026

Το κρουαζιερόπλοιο της TUI πέρασε ξυστά από ένα ακινητοποιημένο φορτηγό πλοίο, προτού προσκρούσει με σφοδρότητα στο χαλύβδινο κύτος του MSC Victorine. Από τη σύγκρουση εκτοξεύτηκαν κομμάτια μετάλλου στη θάλασσα, ενώ ο εκκωφαντικός ήχος της πρόσκρουσης ήταν ανατριχιαστικός.

New footage shows the moment TUI Cruises’ Mein Schiff 3 collided with the docked container ship MSC Victorine in Bremerhaven, Germany. Strong winds pushed the cruise ship sideways despite tugboats trying to assist https://t.co/lELAkgnRbK — Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026

Οι επιβάτες φαίνονται να τρέχουν προς τις καμπίνες τους, προτού το κρουαζιερόπλοιο ακινητοποιηθεί, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των ζημιών.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκαν αρκετές σωσίβιες λέμβοι του Mein Schiff 3, ενώ φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το περιστατικό αποκάλυψαν ένα τεράστιο ρήγμα μήκους περίπου 9 μέτρων στο πλευρό ενός από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

🚢 Two massive ships collide in Germany At the port of Bremerhaven, the cruise ship Mein Schiff 3 collided with docked container vessels while leaving the harbor. Strong winds reportedly pushed the massive liner toward the cargo ships. More than 3,300 people were on board. The collision damaged the cruise ship's lifeboats and reportedly left a roughly 10-meter hole in the hull of one of the container vessels. Fortunately, no injuries were reported. However, the planned cruise to the Canary Islands had to be canceled. The vacation hadn't even started, and the passengers had already had enough adventure for an entire cruise. 🎥 Original footage: YouTube — Alex / CruiseOfficerAlex — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μπρεμερχάφεν, την ώρα που το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για ένα ταξίδι 20 ημερών γύρω από τα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με την TUI Cruises, στο πλοίο επέβαιναν τη στιγμή της σύγκρουσης 2.428 παραθεριστές και 922 μέλη πληρώματος.

Ευτυχώς, δε σημειώθηκαν τραυματισμοί.