Cash or Trash: Η παιδική ρέπλικα Citroën 2CV που δίχασε τους αγοραστές

Κατάφερε η Εμμανουέλα να πουλήσει το συλλεκτικό παιδικό αυτοκινητάκι;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εμμανουέλα Τοπαλίδου παρουσίασε μια σπάνια ρέπλικα του Citroën 2CV στο Cash or Trash.
  • Το παιδικό αυτοκινητάκι είναι κατασκευασμένο στην Ελλάδα τη δεκαετία του '80 και έχει κινηματογραφική ιστορία.
  • Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο στα 400 ευρώ, λόγω της σπανιότητας του.
  • Οι προσφορές από τους εμπόρους ξεκίνησαν χαμηλά, φτάνοντας τελικά στα 230 ευρώ.
  • Η Εμμανουέλα αρνήθηκε την προσφορά και αποχώρησε με το αυτοκινητάκι της.

Μια μοναδική «γαλλική» και συνάμα ελληνική ιστορία φιλοξενήθηκε στο Cash or Trash, με την Εμμανουέλα Τοπαλίδου να ταξιδεύει από τη Χρυσούπολη Καβάλας για να παρουσιάσει ένα συλλεκτικό παιδικό αυτοκινητάκι που έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά όχι… τα πορτοφόλια των εμπόρων.

Η ρέπλικα του Citroën 2CV που έφερε η Εμμανουέλα στο Cash or Trash

Η ρέπλικα του Citroën 2CV που έφερε η Εμμανουέλα στο Cash or Trash

Το αντικείμενο που έφερε η Εμμανουέλα -που μαζί με τον φίλο της τον Μπάμπη, ο οποίος ανέλαβε και την αναπαλαίωσή του- δεν είναι άλλο από μια πιστή, λειτουργική ρέπλικα του εμβληματικού Citroën 2CV (ντεσεβώ).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιας περιορισμένης έκδοσης πλαστικό παιχνίδι κατασκευασμένο στην Ελλάδα τη δεκαετία του '80, με καναρινό-πεπονοκίτρινο χρώμα όπως είπε η Δέσποινα Μοιραράκη, λειτουργικά φώτα και αφαιρούμενη οροφή (soft top). Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η πωλήτρια, το συγκεκριμένο κομμάτι κουβαλάει και κινηματογραφική ιστορία, καθώς έχει εμφανιστεί σε ελληνική ταινία με τον αείμνηστο Κώστα Τσάκωνα, το Κλασική περίπτωση βλάβης.

Cash or Trash: Η Εμμανουέλα με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Εμμανουέλα με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Η εκτίμηση και η «μάχη» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για υψηλή τιμή λόγω της σπανιότητας και της ελληνικής προέλευσης του παιχνιδιού, δίνοντας τελική εκτίμηση στα 400 ευρώ.

Όταν όμως η Εμμανουέλα βρέθηκε μπροστά στους εμπόρους, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα περίμενε. Οι προσφορές ξεκίνησαν χαμηλά, με τους αγοραστές να επισημαίνουν φθορές και μικροραγίσματα από τη χρήση των παιδικών χρόνων.

Cash or Trash: Οι προσφορές δεν έφτασαν την τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου

Cash or Trash: Οι προσφορές δεν έφτασαν την τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου

Παρά τα αστειία, τις βόλτες με το «κάμπριο» αυτοκινητάκι μέσα στο πλατό και τα αλλεπάλληλα χτυπήματα, η τελική προσφορά σταμάτησε στα 230 ευρώ.

«Είστε πάρα πολύ μακριά από την εκτίμηση που μου έκανε ο Θάνος για το αμάξι», τόνισε απογοητευμένη η Εμμανουέλα, η οποία ζητούσε τουλάχιστον τα 400 ευρώ της εκτίμησης.

Cash or Trash: Η Εμμανουέλα απογοητεύτηκε από τις προσφορές των αγοραστών

Cash or Trash: Η Εμμανουέλα απογοητεύτηκε από τις προσφορές των αγοραστών

Η διαφωνία για την αξία της αναπαλαίωσης και τα σπασίματα που εντόπισαν οι έμποροι έβαλε φρένο στη συμφωνία. Η Εμμανουέλα επέλεξε να μην ενδώσει στα 230 ευρώ κι αποχώρησε παίρνοντας πίσω το αγαπημένο της ντεσεβώ, αφήνοντας τους αγοραστές να συζητούν αν τελικά «άξιζε τα τέσσερα εκατοστάρικα».

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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CITROËN 2CV
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CASH OR TRASH ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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