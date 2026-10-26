Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Μία ξεχωριστή Έκθεση Ζωγραφικής την Παρασκευή στις 19:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έμμα Παπασταθοπούλου παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής "Όνειρα σε καμβά" στη Sianti Gallery στην Αθήνα, στις 30 Οκτωβρίου.
  • Η έκθεση περιλαμβάνει έργα παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS και φίλων τους, που εκφράζουν τα όνειρα και τα συναισθήματά τους.
  • Συμμετοχή της εικαστικού Μάγδας Κούρκουλου, που συνεργάστηκε με τα παιδιά στη ζωγραφική.
  • Παρουσίαση μπλουζών σχεδιασμένων από την Έμμα, τον Ίωνα Υφηλάντη και τον Λάκη Γαβαλά, με σκοπό τη στήριξη των SOS.
  • Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Με πρωτοβουλία και έμπνευση της Έμμας Παπασταθοπούλου, η Sianti Gallery στην Αθήνα παρουσιάζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου την ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής «Όνειρα σε καμβά».

Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Η ιδέα της Έμμας γεννήθηκε από την επιθυμία της να προσφέρει στα παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και τους φίλους τους έναν δικό τους χώρο έκφρασης, όπου επιστρατεύοντας πινέλα και χρώματα, αποτύπωσαν με τον πιο αυθεντικό τρόπο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα όνειρά τους.

Η Έμμα Παπασταθοπούλου 

Η Έμμα Παπασταθοπούλου 

«Η ιδέα γεννήθηκε με το ότι εγώ ήθελα να συνεισφέρω με κάποιο τρόπο στα παιδικά χωριά SOS, τα οποία έχω επισκεφθεί πολλές φορές μαζί με τα παιδιά και ήθελα να το κάνω με έναν πιο ξεχωριστό τρόπο που είναι αυτός της ζωγραφικής, είναι και δικός μου ξεχωριστός τρόπος γιατί και εγώ ζωγραφίζω πολλά χρόνια. Η έκθεση ονομάζεται “Όνειρα σε Καμβά” και έχουν συμμετάσχει και εκτός από τα παιδιά SOS έχουν συμμετάσχει και άλλα παιδιά, φίλοι τους. Θα δείτε πολλά έργα που απεικονίζουν όνειρα παιδιών γιατί κάθε παιδί μίλησε αλλιώς πίσω από έναν καμβά και τον ζωγράφισε με τις δικές μου επιθυμίες και τα δικά του θέλω. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία. Με το κάθε παιδί υπήρξε διαφορετική επικοινωνία. Πήρα από το καθένα παιδί, κάτι. Πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά γιατί αυτά ομορφαίνουν τον κόσμο μας» ανέφερε η κόρη της παρουσιάστριας Ζήνας Κουτσελίνη. 

«Ο πλανήτης των ονείρων»- Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου

«Ο πλανήτης των ονείρων»- Έργο της Έμμας Παπασταθοπούλου
 

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Με οδηγό τα χρώματα, τα σχήματα και τη φαντασία τους, οι μικροί δημιουργοί, μετατρέπουν τον καμβά σε έναν απόλυτο χώρο ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα μας προσκαλούν  να ανακαλύψουμε ξανά τον κόσμο μέσα από τη δική τους, καθαρή ματιά.

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια είναι η εικαστικός Μάγδα Κούρκουλου: 

«Πήγαμε με την Έμμα, ζωγραφίσαμε με τα παιδιά και βάλαμε κάτι από τα όνειρά τους. Πιστεύω πως το κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ονειρεύεται»

Λάκης Γαβαλάς 

Λάκης Γαβαλάς 

Παράλληλα με τα έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 10χρονη Ίωνα Υφηλάντη και τον νονό του Λάκη Γαβαλά.

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

«Mε τον Ίωνα σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα t-shirt. Του έδωσα ένα σκιαγράφημα και ο Ίωνας το υλοποίησε και το έκανε σούπερ τέλειο»

«Εκτός από τους καμβάδες σχεδίασα εγώ με τον νονό μου τον Λάκη Γαβαλά κάποια t-shirts όπου ο κόσμος να μπορεί να τα αγοράσει για να στηρίξει τα SOS» ανέφερε ο Ίωνας. 

Πληροφορίες έκθεσης 

Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 | 19:00

Διάρκεια έκθεσης : Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία:Sianti Gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων , 11634, Αθήνα

(πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)

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ΕΜΜΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
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ΟΝΕΙΡΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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